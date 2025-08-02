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Герой России Пытиков рассказал о фронтовой работе
Герой России Пытиков рассказал о фронтовой работе - РИА Новости, 02.08.2025
Герой России Пытиков рассказал о фронтовой работе
Полковник Юрий Пытиков, получивший "Золотую Звезду" Героя России из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова, заявил, что награда принадлежит всему его... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:18:00+03:00
2025-08-02T13:18:00+03:00
2025-08-02T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полковник Юрий Пытиков, получивший "Золотую Звезду" Героя России из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова, заявил, что награда принадлежит всему его воинскому коллективу, который показал тяжелейший титанический труд в современном бою. Ранее Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотые Звёзды" Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации. "Награда эта высочайшая является оценкой работы всего воинского коллектива. Это был тяжелейший, я бы сказал, титанический труд в сложнейших условиях обстановки современного боя", - сказал он в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Подразделение Пытикова, по словам полковника, ежедневно освобождает всё новые и новые пункты, приближает "наш день победы". Он также поблагодарил родных и близких бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой, за помощь и поддержку и словом, и делом, веру в них и победу. "Личный состав у меня мужественный и самоотверженно выполняет задачу. Прониклись ответственностью, что от каждого отдельного военнослужащего зависит общий успех подразделения. Всегда у меня была такая главная фраза, что ты можешь выполнять любые мероприятия, но задача у нас у всех единая - принести победу нашей стране", - рассказал ещё один награжденный Андрей Сыротюк. Другой Герой России, получивший в этот день "Золотую Звезду", лейтенант Владимир Королев, отметил, что штурмовики всегда находятся на острие атаки и выполняют самые опасные боевые задания. "Личному составу своему большое спасибо, потому что без личного состава я не добился бы, это награда наша общая. План двигается, задачи выполняем, осталось дело за малым - не останавливаться, не опускать руки. Победа будет за нами!" - отметил Королев.
https://ria.ru/20250802/svo-2032980231.html
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общество, россия, владимир королев, андрей белоусов
Общество, Россия, Владимир Королев, Андрей Белоусов
Герой России Пытиков рассказал о фронтовой работе
Герой России Пытиков: награда досталась титаническим трудом
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полковник Юрий Пытиков, получивший "Золотую Звезду" Героя России из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова, заявил, что награда принадлежит всему его воинскому коллективу, который показал тяжелейший титанический труд в современном бою.
Ранее Министр обороны России Андрей Белоусов
вручил "Золотые Звёзды" Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации.
"Награда эта высочайшая является оценкой работы всего воинского коллектива. Это был тяжелейший, я бы сказал, титанический труд в сложнейших условиях обстановки современного боя", - сказал он в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале
Минобороны РФ.
Подразделение Пытикова, по словам полковника, ежедневно освобождает всё новые и новые пункты, приближает "наш день победы".
Он также поблагодарил родных и близких бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой, за помощь и поддержку и словом, и делом, веру в них и победу.
"Личный состав у меня мужественный и самоотверженно выполняет задачу. Прониклись ответственностью, что от каждого отдельного военнослужащего зависит общий успех подразделения. Всегда у меня была такая главная фраза, что ты можешь выполнять любые мероприятия, но задача у нас у всех единая - принести победу нашей стране", - рассказал ещё один награжденный Андрей Сыротюк.
Другой Герой России, получивший в этот день "Золотую Звезду", лейтенант Владимир Королев
, отметил, что штурмовики всегда находятся на острие атаки и выполняют самые опасные боевые задания.
"Личному составу своему большое спасибо, потому что без личного состава я не добился бы, это награда наша общая. План двигается, задачи выполняем, осталось дело за малым - не останавливаться, не опускать руки. Победа будет за нами!" - отметил Королев.