Белоусов рассказал о десантниках, получивших звание Героя России
Белоусов: за время СВО 99 десантников получили звание Героя России
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, по его словам, за время СВО 99 десантников стали Героями России, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство в День ВДВ опубликовало соответствующий приказ министра.
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"Героизм "крылатой пехоты" закалялся в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и во многих других горячих точках. И сегодня в ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск действует умело и решительно на ключевых участках и направлениях. За проявленные мужество и героизм 99 человек удостоены высокого звания Героя России", - говорится в документе.
Белоусов напомнил, что днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа отряд парашютистов впервые выполнил задачу по десантированию в тыл условного противника и его нейтрализации.
Министр отметил высокий уровень подготовки, умелое владение современными средствами вооруженной борьбы и большой боевой опыт воинов-десантников. Это, по его словам, позволяет им эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи, оставаться надежным резервом Верховного главнокомандующего ВС РФ.
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Кроме того, в условиях новых вызовов и угроз повышение боевого потенциала ВДВ для защиты интересов России и обеспечения ее безопасности остается одним из приоритетных направлений развития российских Вооруженных сил, подчеркнул Белоусов.
"В год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы особые слова благодарности выражаю всем поколениям десантников за безупречную самоотверженную службу и готовность по первому приказу встать на защиту родины. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, веры в себя. И пусть вам всегда сопутствует удача!", - поздравил десантников министр.