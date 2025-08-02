https://ria.ru/20250802/gaza-2033016121.html

Bild: в ФРГ посчитали, что гумпомощь сектору Газа попадает в руки ХАМАС

Bild: в ФРГ посчитали, что гумпомощь сектору Газа попадает в руки ХАМАС - РИА Новости, 02.08.2025

Bild: в ФРГ посчитали, что гумпомощь сектору Газа попадает в руки ХАМАС

Правительство Германии считает, что от 50% до 100% поставляемой в сектор Газа международным сообществом гуманитарной помощи попадает в руки палестинского... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T18:30:00+03:00

2025-08-02T18:30:00+03:00

2025-08-02T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство Германии считает, что от 50% до 100% поставляемой в сектор Газа международным сообществом гуманитарной помощи попадает в руки палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Bild со ссылкой на собственную информацию. В субботу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Израиль по-прежнему делает недостаточно для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Израиль обязан обеспечивать снабжение жителей сектора гумпомощью, в том числе при поддержке ООН и гуманитарных организаций, полагает немецкое правительство. Кабмин также выражает обеспокоенность в связи с сообщениями, что ХАМАС и другие организации удерживают большие объемы помощи. "Правительство ФРГ исходит даже из того, что от 50% до 100% всей международной гуманитарной помощи оказываются у радикально-исламистской террористической группировки ХАМАС", - говорится в материале издания. Бундесвер не считает сброс гуманитарной помощи с самолетов "оптимальным" решением гуманитарного кризиса. "Нам неясно, в чьи руки попадают гуманитарные поставки, потому что мы не присутствуем там на земле", - сказал изданию представитель министерства обороны ФРГ, имя которого не приводится. На фоне обвинений в провоцировании голода израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гумпомощи с самолетов. По воздуху туда уже доставлены более 100 "поддонов" с продовольствием и медикаментами. Также в сектор Газа направились фуры с помощью из Египта. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.

https://ria.ru/20250802/gaza-2033012770.html

https://ria.ru/20250802/glava-2032987060.html

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в мире, германия, израиль, египет, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа