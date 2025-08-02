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В ФРГ произошел скандал с куплетом из песни, который исполняли нацисты - РИА Новости, 02.08.2025
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17:40 02.08.2025 (обновлено: 18:13 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/frg-2033012615.html
В ФРГ произошел скандал с куплетом из песни, который исполняли нацисты
В ФРГ произошел скандал с куплетом из песни, который исполняли нацисты - РИА Новости, 02.08.2025
В ФРГ произошел скандал с куплетом из песни, который исполняли нацисты
В городе Торгау разгорелся скандал на открытии чемпионата среди пожарных, где организаторы включили спорную первую строфу "Песни немцев" вместо национального... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:40:00+03:00
2025-08-02T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В городе Торгау разгорелся скандал на открытии чемпионата среди пожарных, где организаторы включили спорную первую строфу "Песни немцев" вместо национального гимна, сообщила газета Bild."Большие проблемы на чемпионате Германии среди пожарных. На открытии вместо национального гимна включили неугодную первую строфу "Песни немцев", — говорится в статье. Руководство объединения пожарных ФРГ заявило о непричастности к инциденту. Виновника скандала немедленно отстранили от выполнения своих обязанностей.
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германия, бельгия, литва, в мире
Германия, Бельгия, Литва, В мире
В ФРГ произошел скандал с куплетом из песни, который исполняли нацисты

Bild: в Германии на чемпионате пожарных включили спорную строфу "Песни немцев"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В городе Торгау разгорелся скандал на открытии чемпионата среди пожарных, где организаторы включили спорную первую строфу "Песни немцев" вместо национального гимна, сообщила газета Bild.

Сейчас гимн состоит только из третьей строфы "Песни немцев". Ее первая строфа, начинающаяся со слов "Германия, Германия превыше всего", прочно связана с временами нахождения у власти нацистов. Там также упоминаются территории, которые вошли в состав Бельгии, Литвы, Италии и Дании.

«
"Большие проблемы на чемпионате Германии среди пожарных. На открытии вместо национального гимна включили неугодную первую строфу "Песни немцев", — говорится в статье.
Руководство объединения пожарных ФРГ заявило о непричастности к инциденту. Виновника скандала немедленно отстранили от выполнения своих обязанностей.
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