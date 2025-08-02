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Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ" - РИА Новости, 02.08.2025
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Культура
 
12:49 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/festival-2032979137.html
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ"
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ" - РИА Новости, 02.08.2025
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ"
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:49:00+03:00
2025-08-02T12:49:00+03:00
культура
республика крым
фестиваль "таврида — арт"
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. На площадке "Таврида.АРТ" за последние годы появился целый парк арт-объектов творческих инсталляций. Одна из них высотой восемь метров в виде человека, сидящего на берегу моря. "Появился новый арт-объект "Курс на мечту" . Он символизирует синергию многообразия культур Крыма и духа свободы, который требует поиска новых путей и смелого движения вперед", - сказали в пресс-службе. По словам организаторов, автором нового арт-объекта выступил скульптор Роман Ермаков. Инсталляция представляет собой соединение различных геометрических фигур, окрашенных в палитру лазури моря, изумруда растительности и золото солнца. "Цветовая палитра инсталляции — вдохновлена живописными пейзажами полуострова. Арт-объект представляет собой символ поддержки для тех, кто готов стать первооткрывателем своего будущего", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html
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республика крым, фестиваль "таврида — арт", россия
Культура, Республика Крым, Фестиваль "Таврида — АРТ", Россия
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ"

Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму

© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ" Фестиваль "Таврида.АРТ"
Фестиваль Таврида.АРТ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ"
Фестиваль "Таврида.АРТ" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
На площадке "Таврида.АРТ" за последние годы появился целый парк арт-объектов творческих инсталляций. Одна из них высотой восемь метров в виде человека, сидящего на берегу моря.
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"Появился новый арт-объект "Курс на мечту" . Он символизирует синергию многообразия культур Крыма и духа свободы, который требует поиска новых путей и смелого движения вперед", - сказали в пресс-службе.
По словам организаторов, автором нового арт-объекта выступил скульптор Роман Ермаков. Инсталляция представляет собой соединение различных геометрических фигур, окрашенных в палитру лазури моря, изумруда растительности и золото солнца.
"Цветовая палитра инсталляции — вдохновлена живописными пейзажами полуострова. Арт-объект представляет собой символ поддержки для тех, кто готов стать первооткрывателем своего будущего", - подчеркнули в пресс-службе.
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КультураРеспублика КрымФестиваль "Таврида — АРТ"Россия
 
 
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