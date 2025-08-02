https://ria.ru/20250802/festival-2032979137.html

Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ"

Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ" - РИА Новости, 02.08.2025

Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ"

Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:49:00+03:00

2025-08-02T12:49:00+03:00

2025-08-02T12:49:00+03:00

культура

республика крым

фестиваль "таврида — арт"

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. На площадке "Таврида.АРТ" за последние годы появился целый парк арт-объектов творческих инсталляций. Одна из них высотой восемь метров в виде человека, сидящего на берегу моря. "Появился новый арт-объект "Курс на мечту" . Он символизирует синергию многообразия культур Крыма и духа свободы, который требует поиска новых путей и смелого движения вперед", - сказали в пресс-службе. По словам организаторов, автором нового арт-объекта выступил скульптор Роман Ермаков. Инсталляция представляет собой соединение различных геометрических фигур, окрашенных в палитру лазури моря, изумруда растительности и золото солнца. "Цветовая палитра инсталляции — вдохновлена живописными пейзажами полуострова. Арт-объект представляет собой символ поддержки для тех, кто готов стать первооткрывателем своего будущего", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html

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республика крым, фестиваль "таврида — арт", россия