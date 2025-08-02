https://ria.ru/20250802/festival-2032979137.html
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ"
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ" - РИА Новости, 02.08.2025
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ"
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:49:00+03:00
2025-08-02T12:49:00+03:00
2025-08-02T12:49:00+03:00
культура
республика крым
фестиваль "таврида — арт"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809207379_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_140c9ed299baffa1d5f890cca6cb5435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. На площадке "Таврида.АРТ" за последние годы появился целый парк арт-объектов творческих инсталляций. Одна из них высотой восемь метров в виде человека, сидящего на берегу моря. "Появился новый арт-объект "Курс на мечту" . Он символизирует синергию многообразия культур Крыма и духа свободы, который требует поиска новых путей и смелого движения вперед", - сказали в пресс-службе. По словам организаторов, автором нового арт-объекта выступил скульптор Роман Ермаков. Инсталляция представляет собой соединение различных геометрических фигур, окрашенных в палитру лазури моря, изумруда растительности и золото солнца. "Цветовая палитра инсталляции — вдохновлена живописными пейзажами полуострова. Арт-объект представляет собой символ поддержки для тех, кто готов стать первооткрывателем своего будущего", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html
https://ria.ru/20250802/festival-2032936585.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809207379_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0e2d4d1b25a6a6c574c50a8fec6868bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, фестиваль "таврида — арт", россия
Культура, Республика Крым, Фестиваль "Таврида — АРТ", Россия
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке "Тавриды.АРТ"
Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Инсталляцию "Курс на мечту" открыли на площадке седьмого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
На площадке "Таврида.АРТ" за последние годы появился целый парк арт-объектов творческих инсталляций. Одна из них высотой восемь метров в виде человека, сидящего на берегу моря.
"Появился новый арт-объект "Курс на мечту" . Он символизирует синергию многообразия культур Крыма
и духа свободы, который требует поиска новых путей и смелого движения вперед", - сказали в пресс-службе.
По словам организаторов, автором нового арт-объекта выступил скульптор Роман Ермаков. Инсталляция представляет собой соединение различных геометрических фигур, окрашенных в палитру лазури моря, изумруда растительности и золото солнца.
"Цветовая палитра инсталляции — вдохновлена живописными пейзажами полуострова. Арт-объект представляет собой символ поддержки для тех, кто готов стать первооткрывателем своего будущего", - подчеркнули в пресс-службе.