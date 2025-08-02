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"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией - РИА Новости, 02.08.2025
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11:29 02.08.2025 (обновлено: 15:48 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/estoniya-2032972117.html
"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией
"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией - РИА Новости, 02.08.2025
"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией
Эстонские туристы пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород, пишет Telegram-канал... РИА Новости, 02.08.2025
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2025-08-02T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Эстонские туристы пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород, пишет Telegram-канал SHOT."Пограничники не пускают своих сограждан в Россию попутешествовать. Туристы жалуются на километровые очереди", — говорится в сообщении.Отмечается, что прибалтийские туристы пересекают границу, чтобы отдохнуть или закупиться продуктами, вещами и электроникой. Таллин, по словам путешественников, пытается максимально этому препятствовать.В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности.
https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030241694.html
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россия, в мире, нарва, ивангород
Россия, В мире, Нарва, Ивангород
"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией

Эстонские туристы пожаловались на препятствия при пересечении границы с Россией

© Фото : соцсетиОчередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия)
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия) - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : соцсети
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Эстонские туристы пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород, пишет Telegram-канал SHOT.
"Пограничники не пускают своих сограждан в Россию попутешествовать. Туристы жалуются на километровые очереди", — говорится в сообщении.
© Фото : соцсетиОчередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия)
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) – Ивангород (Россия) - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : соцсети
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия)
Отмечается, что прибалтийские туристы пересекают границу, чтобы отдохнуть или закупиться продуктами, вещами и электроникой. Таллин, по словам путешественников, пытается максимально этому препятствовать.
В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности.
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