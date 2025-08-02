https://ria.ru/20250802/estoniya-2032972117.html
"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией
"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией - РИА Новости, 02.08.2025
"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией
Эстонские туристы пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород, пишет Telegram-канал... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:29:00+03:00
2025-08-02T11:29:00+03:00
2025-08-02T15:48:00+03:00
россия
в мире
нарва
ивангород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032969260_0:294:960:834_1920x0_80_0_0_815ff0f5c06776c40cd54d8cc2cf574e.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Эстонские туристы пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород, пишет Telegram-канал SHOT."Пограничники не пускают своих сограждан в Россию попутешествовать. Туристы жалуются на километровые очереди", — говорится в сообщении.Отмечается, что прибалтийские туристы пересекают границу, чтобы отдохнуть или закупиться продуктами, вещами и электроникой. Таллин, по словам путешественников, пытается максимально этому препятствовать.В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности.
https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030241694.html
россия
нарва
ивангород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032969260_0:204:960:924_1920x0_80_0_0_fd8e73cb5611b0506f605b85cfa84596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, нарва, ивангород
Россия, В мире, Нарва, Ивангород
"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией
Эстонские туристы пожаловались на препятствия при пересечении границы с Россией