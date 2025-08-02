https://ria.ru/20250802/estoniya-2032972117.html

"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией

"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией - РИА Новости, 02.08.2025

"Не пускают". Эстонцы столпились у границы с Россией

Эстонские туристы пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород, пишет Telegram-канал... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T11:29:00+03:00

2025-08-02T11:29:00+03:00

2025-08-02T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Эстонские туристы пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород, пишет Telegram-канал SHOT."Пограничники не пускают своих сограждан в Россию попутешествовать. Туристы жалуются на километровые очереди", — говорится в сообщении.Отмечается, что прибалтийские туристы пересекают границу, чтобы отдохнуть или закупиться продуктами, вещами и электроникой. Таллин, по словам путешественников, пытается максимально этому препятствовать.В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности.

https://ria.ru/20250720/kaliningrad-2030241694.html

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россия, в мире, нарва, ивангород