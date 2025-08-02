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Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета
Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета - РИА Новости, 02.08.2025
Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета
Прощание с народным артистом РФ Юрием Ереминым состоится 4 августа на Основной сцене Театра Моссовета, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:07:00+03:00
2025-08-02T17:07:00+03:00
2025-08-02T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Юрием Ереминым состоится 4 августа на Основной сцене Театра Моссовета, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Прощание с народным артистом России Юрием Ереминым состоится 4 августа в 11.00 на основной сцене театра", - сказал пресс-атташе театра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий еремин, новости культуры
Культура, Россия, Юрий Еремин, Новости культуры
Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета
Прощание с Юрием Ереминым состоится 4 августа на основной сцене Театра Моссовета