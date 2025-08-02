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Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета - РИА Новости, 02.08.2025
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Культура
 
17:07 02.08.2025
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Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета
Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета - РИА Новости, 02.08.2025
Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета
Прощание с народным артистом РФ Юрием Ереминым состоится 4 августа на Основной сцене Театра Моссовета, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 02.08.2025
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Юрием Ереминым состоится 4 августа на Основной сцене Театра Моссовета, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Прощание с народным артистом России Юрием Ереминым состоится 4 августа в 11.00 на основной сцене театра", - сказал пресс-атташе театра.
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россия, юрий еремин, новости культуры
Культура, Россия, Юрий Еремин, Новости культуры
Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета

Прощание с Юрием Ереминым состоится 4 августа на основной сцене Театра Моссовета

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Еремин
Режиссер Юрий Еремин - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Режиссер Юрий Еремин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Юрием Ереминым состоится 4 августа на Основной сцене Театра Моссовета, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«
"Прощание с народным артистом России Юрием Ереминым состоится 4 августа в 11.00 на основной сцене театра", - сказал пресс-атташе театра.
 
КультураРоссияЮрий ЕреминНовости культуры
 
 
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