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Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета

Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета - РИА Новости, 02.08.2025

Прощание с Юрием Ереминым пройдет в Театре Моссовета

Прощание с народным артистом РФ Юрием Ереминым состоится 4 августа на Основной сцене Театра Моссовета, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 02.08.2025

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2025-08-02T17:07:00+03:00

культура

россия

юрий еремин

новости культуры

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РФ Юрием Ереминым состоится 4 августа на Основной сцене Театра Моссовета, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Прощание с народным артистом России Юрием Ереминым состоится 4 августа в 11.00 на основной сцене театра", - сказал пресс-атташе театра.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юрий еремин, новости культуры