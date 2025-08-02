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Глава РФПИ оценил прибытие первого рейса из Эр-Рияда в Москву - РИА Новости, 02.08.2025
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01:00 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/er-riyad-2032930915.html
Глава РФПИ оценил прибытие первого рейса из Эр-Рияда в Москву
Глава РФПИ оценил прибытие первого рейса из Эр-Рияда в Москву - РИА Новости, 02.08.2025
Глава РФПИ оценил прибытие первого рейса из Эр-Рияда в Москву
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:00:00+03:00
2025-08-02T01:00:00+03:00
экономика
москва
саудовская аравия
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал историческим событием прибытие первого прямого рейса из Саудовской Аравии в Москву. В пятницу в аэропорту "Внуково" приземлился первый прямой рейс из Эр-Рияда, самолет принадлежит авиакомпании Flynas. Тем временем другой самолет авиакомпании вылетел из Москвы в саудовскую столицу. "Историческое событие: первый самолет авиакомпании Саудовской Аравии приземлился в Москве. Прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой будут стимулировать бизнес, туризм и культурный обмен между Россией и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении Дмитриева. Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю в период с 1 августа до 25 октября. Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня.
https://ria.ru/20250801/avia-2032870655.html
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экономика, москва, саудовская аравия, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Москва, Саудовская Аравия, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Глава РФПИ оценил прибытие первого рейса из Эр-Рияда в Москву

Дмитриев назвал прилет первого рейса из Эр-Рияда в Москву историческим событием

© SOPA ImagesСамолет Airbus A320 авиакомпании Flynas
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© SOPA Images
Самолет Airbus A320 авиакомпании Flynas. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал историческим событием прибытие первого прямого рейса из Саудовской Аравии в Москву.
В пятницу в аэропорту "Внуково" приземлился первый прямой рейс из Эр-Рияда, самолет принадлежит авиакомпании Flynas. Тем временем другой самолет авиакомпании вылетел из Москвы в саудовскую столицу.
Пассажиры первого регулярного рейса Москва – Эр-Рияд в аэропорту Внуково. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Саудовская авиакомпания хочет увеличить количество рейсов в Россию
1 августа, 16:26
"Историческое событие: первый самолет авиакомпании Саудовской Аравии приземлился в Москве. Прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой будут стимулировать бизнес, туризм и культурный обмен между Россией и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении Дмитриева.
Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю в период с 1 августа до 25 октября.
Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня.
Туристы в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
На Ближний Восток — за экзотикой. В Саудовскую Аравию полетят прямые рейсы
26 июля, 08:00
 
ЭкономикаМоскваСаудовская АравияРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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