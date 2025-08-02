https://ria.ru/20250802/er-riyad-2032930915.html

Глава РФПИ оценил прибытие первого рейса из Эр-Рияда в Москву

Глава РФПИ оценил прибытие первого рейса из Эр-Рияда в Москву - РИА Новости, 02.08.2025

Глава РФПИ оценил прибытие первого рейса из Эр-Рияда в Москву

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:00:00+03:00

2025-08-02T01:00:00+03:00

2025-08-02T01:00:00+03:00

экономика

москва

саудовская аравия

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал историческим событием прибытие первого прямого рейса из Саудовской Аравии в Москву. В пятницу в аэропорту "Внуково" приземлился первый прямой рейс из Эр-Рияда, самолет принадлежит авиакомпании Flynas. Тем временем другой самолет авиакомпании вылетел из Москвы в саудовскую столицу. "Историческое событие: первый самолет авиакомпании Саудовской Аравии приземлился в Москве. Прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой будут стимулировать бизнес, туризм и культурный обмен между Россией и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении Дмитриева. Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю в период с 1 августа до 25 октября. Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня.

https://ria.ru/20250801/avia-2032870655.html

https://ria.ru/20250726/puteshestviya-2031387770.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, саудовская аравия, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)