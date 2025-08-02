В Николаеве и Херсоне пропал свет
В Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне зафиксировали перебои с электроэнергией
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Перебои с электричеством зафиксированы в Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне после прилетов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о нескольких взрывах в Николаевской области, включая взрыв в административном центре - городе Николаеве. Также телеканал сообщал о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18