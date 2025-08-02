https://ria.ru/20250802/elektroenergiya-2033039002.html

В Николаеве и Херсоне пропал свет

В Николаеве и Херсоне пропал свет - РИА Новости, 02.08.2025

В Николаеве и Херсоне пропал свет

Перебои с электричеством зафиксированы в Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне после прилетов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T22:55:00+03:00

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2025-08-02T22:55:00+03:00

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херсон

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дмитрий песков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Перебои с электричеством зафиксированы в Николаеве и подконтрольном ВСУ Херсоне после прилетов, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Херсоне исчез свет, причины выясняются. В Николаеве тоже был прилет и пропал свет. В городе пишут о пожаре", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о нескольких взрывах в Николаевской области, включая взрыв в административном центре - городе Николаеве. Также телеканал сообщал о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсон, николаев (украина), дмитрий песков, вооруженные силы украины, страна.ua