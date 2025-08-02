https://ria.ru/20250802/elektrichestvo-2032999412.html
Более 30 населенных пунктов в Новгородской области остались без света
Более 30 населенных пунктов в Новгородской области остались без света - РИА Новости, 02.08.2025
Более 30 населенных пунктов в Новгородской области остались без света
Электричества после непогоды нет в 34 населенных пунктах Новгородской области, прокуратура региона организовала проверку, ведутся восстановительные работы,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:43:00+03:00
2025-08-02T15:43:00+03:00
2025-08-02T15:53:00+03:00
происшествия
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сергей швецов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Электричества после непогоды нет в 34 населенных пунктах Новгородской области, прокуратура региона организовала проверку, ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По данным прокуратуры, в пятницу из-за непогоды произошло массовое отключение электроэнергии на территориях Демянского, Новгородского, Окуловского, Пестовского и Солецкого районов. "Установлено, что накануне в связи с ухудшением погодных условий произошло массовое отключение электроэнергии в 34 населенных пунктах области, в которых проживают 832 человека... В настоящее время ведутся восстановительные работы с привлечением 15 бригад энергетиков... Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства. Прокуратура уточняет, что ход работ до полного восстановления электроснабжения в обесточенных населенных пунктах находится на личном контроле прокурора области Сергея Швецова.
https://ria.ru/20250802/moskva-2032995064.html
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происшествия, новгородская область, солецкий район, сергей швецов
Происшествия, Новгородская область, Солецкий район, Сергей Швецов
Более 30 населенных пунктов в Новгородской области остались без света
В Новгородской области 34 населенных пункта остались без света из-за непогоды