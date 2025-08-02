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Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости
Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости - РИА Новости, 02.08.2025
Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости
Более 90 гектаров земли выделят в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), строительства частных жилых домов и коммерческих объектов,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:12:00+03:00
2025-08-02T14:12:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 90 гектаров земли выделят в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), строительства частных жилых домов и коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Эффективное управление земельными ресурсами позволяет столице привлекать инвестиции, увеличивать налоговые поступления и повышать качество жизни москвичей, создавая комфортную и современную городскую среду. Во втором квартале 2025 года приняты решения о вовлечении в экономический оборот участков общей площадью более 90 гектаров для реализации 26 градостроительных проектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в Москве построят спортивные комплексы, производства, общественно-деловые центры. Также жители смогут построить частные жилые дома. Всего планируется возвести 650 тысяч квадратных метров недвижимости.Кроме того, в Москве в Мневниковской пойме в рамках инвестпроекта предоставят 2,37 гектара земли под строительство Дворца бильярда, где разместят свыше 100 столов, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250731/moskva-2032481827.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости
Ефимов: В Москве выделят более 90 гектаров земли для строительства недвижимости
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 90 гектаров земли выделят в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), строительства частных жилых домов и коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Эффективное управление земельными ресурсами позволяет столице привлекать инвестиции, увеличивать налоговые поступления и повышать качество жизни москвичей, создавая комфортную и современную городскую среду. Во втором квартале 2025 года приняты решения о вовлечении в экономический оборот участков общей площадью более 90 гектаров для реализации 26 градостроительных проектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в Москве построят спортивные комплексы, производства, общественно-деловые центры. Также жители смогут построить частные жилые дома. Всего планируется возвести 650 тысяч квадратных метров недвижимости.
Кроме того, в Москве в Мневниковской пойме в рамках инвестпроекта предоставят 2,37 гектара земли под строительство Дворца бильярда, где разместят свыше 100 столов, добавляется в пресс-релизе.