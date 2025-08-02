https://ria.ru/20250802/efimov-2032903398.html

Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости

Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости - РИА Новости, 02.08.2025

Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости

Более 90 гектаров земли выделят в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), строительства частных жилых домов и коммерческих объектов,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:12:00+03:00

2025-08-02T14:12:00+03:00

2025-08-02T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 90 гектаров земли выделят в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), строительства частных жилых домов и коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Эффективное управление земельными ресурсами позволяет столице привлекать инвестиции, увеличивать налоговые поступления и повышать качество жизни москвичей, создавая комфортную и современную городскую среду. Во втором квартале 2025 года приняты решения о вовлечении в экономический оборот участков общей площадью более 90 гектаров для реализации 26 градостроительных проектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в Москве построят спортивные комплексы, производства, общественно-деловые центры. Также жители смогут построить частные жилые дома. Всего планируется возвести 650 тысяч квадратных метров недвижимости.Кроме того, в Москве в Мневниковской пойме в рамках инвестпроекта предоставят 2,37 гектара земли под строительство Дворца бильярда, где разместят свыше 100 столов, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250731/moskva-2032481827.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы