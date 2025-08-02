Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/efimov-2032903398.html
Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости
Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости - РИА Новости, 02.08.2025
Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости
Более 90 гектаров земли выделят в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), строительства частных жилых домов и коммерческих объектов,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:12:00+03:00
2025-08-02T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 90 гектаров земли выделят в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), строительства частных жилых домов и коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Эффективное управление земельными ресурсами позволяет столице привлекать инвестиции, увеличивать налоговые поступления и повышать качество жизни москвичей, создавая комфортную и современную городскую среду. Во втором квартале 2025 года приняты решения о вовлечении в экономический оборот участков общей площадью более 90 гектаров для реализации 26 градостроительных проектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в Москве построят спортивные комплексы, производства, общественно-деловые центры. Также жители смогут построить частные жилые дома. Всего планируется возвести 650 тысяч квадратных метров недвижимости.Кроме того, в Москве в Мневниковской пойме в рамках инвестпроекта предоставят 2,37 гектара земли под строительство Дворца бильярда, где разместят свыше 100 столов, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250731/moskva-2032481827.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8637350b8dec9ca4e8ac2f4cd1c7355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: В Москве выделят свыше 90 га земли для строительства недвижимости

Ефимов: В Москве выделят более 90 гектаров земли для строительства недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 90 гектаров земли выделят в Москве для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), строительства частных жилых домов и коммерческих объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Эффективное управление земельными ресурсами позволяет столице привлекать инвестиции, увеличивать налоговые поступления и повышать качество жизни москвичей, создавая комфортную и современную городскую среду. Во втором квартале 2025 года приняты решения о вовлечении в экономический оборот участков общей площадью более 90 гектаров для реализации 26 градостроительных проектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в Москве построят спортивные комплексы, производства, общественно-деловые центры. Также жители смогут построить частные жилые дома. Всего планируется возвести 650 тысяч квадратных метров недвижимости.
Кроме того, в Москве в Мневниковской пойме в рамках инвестпроекта предоставят 2,37 гектара земли под строительство Дворца бильярда, где разместят свыше 100 столов, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей
31 июля, 09:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала