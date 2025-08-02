https://ria.ru/20250802/eda-2033008196.html

"Такие жирные". У мужчины обнаружили страшное заболевание из-за ресторанов

"Такие жирные". У мужчины обнаружили страшное заболевание из-за ресторанов - РИА Новости, 02.08.2025

"Такие жирные". У мужчины обнаружили страшное заболевание из-за ресторанов

У мужчины обнаружили серьезное заболевание печени из-за частого потребления ресторанной еды, пишет Daily Mail. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:04:00+03:00

2025-08-02T17:04:00+03:00

2025-08-02T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. У мужчины обнаружили серьезное заболевание печени из-за частого потребления ресторанной еды, пишет Daily Mail."Адам питался вне дома не менее пяти вечеров в неделю. <...> Он признался, что был неравнодушен к жирным блюдам", — говорится в материале.Мужчина начал жаловаться на постоянное чувство усталости, после чего решил провериться у врачей. Анализы выявили серьезное заболевание печени, из-за которого жир накапливается в ней, вызывая воспаление."Помимо этого, я часто заканчивал поздно и заказывал еду на вынос. <...> Я совершенно не представлял, сколько скрытого жира потребляю. <...> Я предпочитаю азиатскую кухню, но не думал, что соусы в составе настолько жирные", — приводит издание его слова.Отмечается, что Адам при этом периодически занимался спортом. Однако он постоянно испытывал хроническую усталость, но списывал ее на утомляемость из-за работы.Уточняется, что подобный диагноз может в конечном итоге привести к циррозу, а также является предвестником смертельного рака печени.

https://ria.ru/20250717/tramp-2029806830.html

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в мире, рестораны, рак, здоровье