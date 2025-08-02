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"Такие жирные". У мужчины обнаружили страшное заболевание из-за ресторанов
"Такие жирные". У мужчины обнаружили страшное заболевание из-за ресторанов - РИА Новости, 02.08.2025
"Такие жирные". У мужчины обнаружили страшное заболевание из-за ресторанов
У мужчины обнаружили серьезное заболевание печени из-за частого потребления ресторанной еды, пишет Daily Mail. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:04:00+03:00
2025-08-02T17:04:00+03:00
2025-08-02T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. У мужчины обнаружили серьезное заболевание печени из-за частого потребления ресторанной еды, пишет Daily Mail."Адам питался вне дома не менее пяти вечеров в неделю. <...> Он признался, что был неравнодушен к жирным блюдам", — говорится в материале.Мужчина начал жаловаться на постоянное чувство усталости, после чего решил провериться у врачей. Анализы выявили серьезное заболевание печени, из-за которого жир накапливается в ней, вызывая воспаление."Помимо этого, я часто заканчивал поздно и заказывал еду на вынос. <...> Я совершенно не представлял, сколько скрытого жира потребляю. <...> Я предпочитаю азиатскую кухню, но не думал, что соусы в составе настолько жирные", — приводит издание его слова.Отмечается, что Адам при этом периодически занимался спортом. Однако он постоянно испытывал хроническую усталость, но списывал ее на утомляемость из-за работы.Уточняется, что подобный диагноз может в конечном итоге привести к циррозу, а также является предвестником смертельного рака печени.
https://ria.ru/20250717/tramp-2029806830.html
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в мире, рестораны, рак, здоровье
В мире, Рестораны, Рак, Здоровье
"Такие жирные". У мужчины обнаружили страшное заболевание из-за ресторанов
Daily Mail: у мужчины обнаружили заболевание печени из-за ресторанной еды
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости.
У мужчины обнаружили серьезное заболевание печени из-за частого потребления ресторанной еды, пишет Daily Mail.
"Адам питался вне дома не менее пяти вечеров в неделю. <...> Он признался, что был неравнодушен к жирным блюдам", — говорится в материале.
Мужчина начал жаловаться на постоянное чувство усталости, после чего решил провериться у врачей. Анализы выявили серьезное заболевание печени, из-за которого жир накапливается в ней, вызывая воспаление.
"Помимо этого, я часто заканчивал поздно и заказывал еду на вынос. <...> Я совершенно не представлял, сколько скрытого жира потребляю. <...> Я предпочитаю азиатскую кухню, но не думал, что соусы в составе настолько жирные", — приводит издание его слова.
Отмечается, что Адам при этом периодически занимался спортом. Однако он постоянно испытывал хроническую усталость, но списывал ее на утомляемость из-за работы.
Уточняется, что подобный диагноз может в конечном итоге привести к циррозу, а также является предвестником смертельного рака печени.