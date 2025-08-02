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Бутман назвал джаз амбициозным направлением для молодежи - РИА Новости, 02.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:02 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/dzhaz-2032963673.html
Бутман назвал джаз амбициозным направлением для молодежи
Бутман назвал джаз амбициозным направлением для молодежи - РИА Новости, 02.08.2025
Бутман назвал джаз амбициозным направлением для молодежи
Новые возможности, рост числа фестивалей, образовательных программ и площадок в РФ, а также поддержка со стороны государства делают джаз амбициозным и... РИА Новости, 02.08.2025
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2025-08-02T10:02:00+03:00
культура
игорь бутман
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Новые возможности, рост числа фестивалей, образовательных программ и площадок в РФ, а также поддержка со стороны государства делают джаз амбициозным и перспективным направлением для молодежи, считает народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман. "(Высокий уровень интереса к джазу в России можно объяснить - ред.) новыми возможностями, которые сейчас появились у джазовой индустрии. Развитием джазовой инфраструктуры - появляются новые фестивали и образовательные программы, в том числе при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, новые джаз-клубы, все чаще джаз звучит на сценах академических залов по всей России... Это направление становится очень амбициозным, что не может не радовать", - сказал он в интервью РИА Новости. Как отметил Бутман, рост площадок говорит о том, что у музыкантов появляется больше возможностей проявить себя - когда есть все условия для плодотворной работы, музыканты видят джазовое направление как основную карьеру. "Музыканты, которые работают над развитием карьеры, понимают, что джаз дает возможность заработать, стать известным человеком, международным артистом, удовлетворить свое честолюбие. Молодежь идет, играет, старается. Наш джаз молодеет", - добавил джазмен.
https://ria.ru/20250802/rossiya-2032958930.html
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игорь бутман, россия
Культура, Игорь Бутман, Россия
Бутман назвал джаз амбициозным направлением для молодежи

Игорь Бутман назвал джаз амбициозным и перспективным направлением для молодежи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Новые возможности, рост числа фестивалей, образовательных программ и площадок в РФ, а также поддержка со стороны государства делают джаз амбициозным и перспективным направлением для молодежи, считает народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман.
"(Высокий уровень интереса к джазу в России можно объяснить - ред.) новыми возможностями, которые сейчас появились у джазовой индустрии. Развитием джазовой инфраструктуры - появляются новые фестивали и образовательные программы, в том числе при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, новые джаз-клубы, все чаще джаз звучит на сценах академических залов по всей России... Это направление становится очень амбициозным, что не может не радовать", - сказал он в интервью РИА Новости.
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Как отметил Бутман, рост площадок говорит о том, что у музыкантов появляется больше возможностей проявить себя - когда есть все условия для плодотворной работы, музыканты видят джазовое направление как основную карьеру.
"Музыканты, которые работают над развитием карьеры, понимают, что джаз дает возможность заработать, стать известным человеком, международным артистом, удовлетворить свое честолюбие. Молодежь идет, играет, старается. Наш джаз молодеет", - добавил джазмен.
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КультураИгорь БутманРоссия
 
 
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