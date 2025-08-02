Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок
В Новгородской области автомобиль сбил велосипедистов, погибли мужчина и девочка
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Автомобиль наехал на велосипедистов под Великим Новгородом, погиб 61-летний мужчина и девятилетняя девочка, двухлетняя девочка-пассажир доставлена в больницу, сообщает управление ГИБДД по региону в своём Telegram-канале.
Уточняется, что автоавария произошла на первом километре автодороги "Великий Новгород – Сергово – Борки - Горные Морины – Береговые Морины" в 20.55 (совпадает с мск) в Новгородском округе. По предварительным данным, в деревне Горные Морины водитель авто наехал на двух велосипедистов, один из которых перевозил ребёнка.
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"Водитель, молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на двух водителей велосипедов. В результате наезда погибли - мужчина 1964 года рождения и девочка 2016 года рождения. Девочка 2023 года рождения, пассажир велосипеда, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в... Детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов выехал на место автоаварии.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону в своём Telegram-канале, следователи проводят процессуальную проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего. Сейчас они находятся на месте происшествия.
Прокуратура региона по поручению прокурора области Сергея Швецова также организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге.
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