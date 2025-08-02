https://ria.ru/20250802/dtp-2033040023.html

Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок

Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок - РИА Новости, 02.08.2025

Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок

Автомобиль наехал на велосипедистов под Великим Новгородом, погиб 61-летний мужчина и девятилетняя девочка, двухлетняя девочка-пассажир доставлена в больницу,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T23:09:00+03:00

2025-08-02T23:09:00+03:00

2025-08-02T23:09:00+03:00

происшествия

великий новгород

сергей швецов

гибдд мвд рф

volkswagen group

следственный комитет россии (ск рф)

volkswagen touareg

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Автомобиль наехал на велосипедистов под Великим Новгородом, погиб 61-летний мужчина и девятилетняя девочка, двухлетняя девочка-пассажир доставлена в больницу, сообщает управление ГИБДД по региону в своём Telegram-канале. Уточняется, что автоавария произошла на первом километре автодороги "Великий Новгород – Сергово – Борки - Горные Морины – Береговые Морины" в 20.55 (совпадает с мск) в Новгородском округе. По предварительным данным, в деревне Горные Морины водитель авто наехал на двух велосипедистов, один из которых перевозил ребёнка. "Водитель, молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на двух водителей велосипедов. В результате наезда погибли - мужчина 1964 года рождения и девочка 2016 года рождения. Девочка 2023 года рождения, пассажир велосипеда, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в... Детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов выехал на место автоаварии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону в своём Telegram-канале, следователи проводят процессуальную проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего. Сейчас они находятся на месте происшествия. Прокуратура региона по поручению прокурора области Сергея Швецова также организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге.

https://ria.ru/20250728/osetiya-2031976767.html

https://ria.ru/20250615/dtp-2022980795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, великий новгород, сергей швецов, гибдд мвд рф, volkswagen group, следственный комитет россии (ск рф), volkswagen touareg