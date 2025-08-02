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Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок - РИА Новости, 02.08.2025
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23:09 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/dtp-2033040023.html
Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок
Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок - РИА Новости, 02.08.2025
Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок
Автомобиль наехал на велосипедистов под Великим Новгородом, погиб 61-летний мужчина и девятилетняя девочка, двухлетняя девочка-пассажир доставлена в больницу,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T23:09:00+03:00
2025-08-02T23:09:00+03:00
происшествия
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сергей швецов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Автомобиль наехал на велосипедистов под Великим Новгородом, погиб 61-летний мужчина и девятилетняя девочка, двухлетняя девочка-пассажир доставлена в больницу, сообщает управление ГИБДД по региону в своём Telegram-канале. Уточняется, что автоавария произошла на первом километре автодороги "Великий Новгород – Сергово – Борки - Горные Морины – Береговые Морины" в 20.55 (совпадает с мск) в Новгородском округе. По предварительным данным, в деревне Горные Морины водитель авто наехал на двух велосипедистов, один из которых перевозил ребёнка. "Водитель, молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на двух водителей велосипедов. В результате наезда погибли - мужчина 1964 года рождения и девочка 2016 года рождения. Девочка 2023 года рождения, пассажир велосипеда, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в... Детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов выехал на место автоаварии. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону в своём Telegram-канале, следователи проводят процессуальную проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего. Сейчас они находятся на месте происшествия. Прокуратура региона по поручению прокурора области Сергея Швецова также организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге.
https://ria.ru/20250728/osetiya-2031976767.html
https://ria.ru/20250615/dtp-2022980795.html
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происшествия, великий новгород, сергей швецов, гибдд мвд рф, volkswagen group, следственный комитет россии (ск рф), volkswagen touareg
Происшествия, Великий Новгород, Сергей Швецов, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Group, Следственный комитет России (СК РФ), Volkswagen Touareg
Под Новгородом в ДТП с велосипедистами погибли мужчина и ребенок

В Новгородской области автомобиль сбил велосипедистов, погибли мужчина и девочка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Автомобиль наехал на велосипедистов под Великим Новгородом, погиб 61-летний мужчина и девятилетняя девочка, двухлетняя девочка-пассажир доставлена в больницу, сообщает управление ГИБДД по региону в своём Telegram-канале.
Уточняется, что автоавария произошла на первом километре автодороги "Великий Новгород – Сергово – Борки - Горные Морины – Береговые Морины" в 20.55 (совпадает с мск) в Новгородском округе. По предварительным данным, в деревне Горные Морины водитель авто наехал на двух велосипедистов, один из которых перевозил ребёнка.
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"Водитель, молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на двух водителей велосипедов. В результате наезда погибли - мужчина 1964 года рождения и девочка 2016 года рождения. Девочка 2023 года рождения, пассажир велосипеда, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в... Детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что начальник региональной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов выехал на место автоаварии.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону в своём Telegram-канале, следователи проводят процессуальную проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетнего. Сейчас они находятся на месте происшествия.
Прокуратура региона по поручению прокурора области Сергея Швецова также организовала проверку по факту ДТП. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге.
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ПроисшествияВеликий НовгородСергей ШвецовГИБДД МВД РФVolkswagen GroupСледственный комитет России (СК РФ)Volkswagen Touareg
 
 
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