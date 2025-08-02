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На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов
На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов - РИА Новости, 02.08.2025
На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов
Два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов на юго-востоке Москвы, одна из легковушек перевернулась, предварительно, пострадали четыре человека, сообщили... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T21:01:00+03:00
2025-08-02T21:01:00+03:00
2025-08-02T21:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов на юго-востоке Москвы, одна из легковушек перевернулась, предварительно, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее в субботу в столичном дептрансе сообщили, что движение затруднено на протяжении полутора километров в обоих направлениях из-за аварии на Волгоградском проспекте в Москве. "Сегодня в 19 часов на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновение двух легковых транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них и наездом на пешеходов пострадали четыре человека", - рассказали в пресс-службе главка МВД. Также в ведомстве уточнили, что пострадали водитель и пассажир легковушки, а также два пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов
На юго-востоке Москвы в ДТП с двумя автомобилями пострадали четыре человека