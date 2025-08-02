https://ria.ru/20250802/dtp-2033030641.html

На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов

На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов - РИА Новости, 02.08.2025

На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов

Два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов на юго-востоке Москвы, одна из легковушек перевернулась, предварительно, пострадали четыре человека, сообщили... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T21:01:00+03:00

2025-08-02T21:01:00+03:00

2025-08-02T21:01:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов на юго-востоке Москвы, одна из легковушек перевернулась, предварительно, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее в субботу в столичном дептрансе сообщили, что движение затруднено на протяжении полутора километров в обоих направлениях из-за аварии на Волгоградском проспекте в Москве. "Сегодня в 19 часов на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновение двух легковых транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них и наездом на пешеходов пострадали четыре человека", - рассказали в пресс-службе главка МВД. Также в ведомстве уточнили, что пострадали водитель и пассажир легковушки, а также два пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250712/avariya-2028745331.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф