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На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов - РИА Новости, 02.08.2025
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21:01 02.08.2025
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На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов
На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов - РИА Новости, 02.08.2025
На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов
Два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов на юго-востоке Москвы, одна из легковушек перевернулась, предварительно, пострадали четыре человека, сообщили... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T21:01:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов на юго-востоке Москвы, одна из легковушек перевернулась, предварительно, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Ранее в субботу в столичном дептрансе сообщили, что движение затруднено на протяжении полутора километров в обоих направлениях из-за аварии на Волгоградском проспекте в Москве. "Сегодня в 19 часов на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновение двух легковых транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них и наездом на пешеходов пострадали четыре человека", - рассказали в пресс-службе главка МВД. Также в ведомстве уточнили, что пострадали водитель и пассажир легковушки, а также два пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов

На юго-востоке Москвы в ДТП с двумя автомобилями пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов на юго-востоке Москвы, одна из легковушек перевернулась, предварительно, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее в субботу в столичном дептрансе сообщили, что движение затруднено на протяжении полутора километров в обоих направлениях из-за аварии на Волгоградском проспекте в Москве.
«
"Сегодня в 19 часов на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновение двух легковых транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них и наездом на пешеходов пострадали четыре человека", - рассказали в пресс-службе главка МВД.
Также в ведомстве уточнили, что пострадали водитель и пассажир легковушки, а также два пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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