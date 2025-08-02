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В Удмуртии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.08.2025
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15:07 02.08.2025 (обновлено: 15:08 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/dtp-2032993234.html
В Удмуртии два человека погибли в ДТП
В Удмуртии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.08.2025
В Удмуртии два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, шесть получили травмы при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:07:00+03:00
2025-08-02T15:08:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли, шесть получили травмы при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, на автодороге "Можга - Бемыж" возле села Поршур столкнулись два легковых автомобиля - "Нива Шевроле", где находились четыре человека и "Лада Веста", где были один взрослый и трое детей. "В результате аварии пострадали 8 человек (в том числе 3 детей), из них погибли 2 женщины (пассажиры "Нивы"). Пожарные МЧС России проводили деблокирование зажатой девушки и двух погибших. Причина ДТП устанавливается Госавтоинспекцией", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20250708/udmurtiya-2027946190.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии два человека погибли в ДТП

В Удмуртии два человека погибли и шесть пострадали при столкновении двух машин

© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской РеспубликеНа месте ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии
На месте ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
На месте ДТП на Можгинском тракте в Удмуртии
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УФА, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли, шесть получили травмы при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, на автодороге "Можга - Бемыж" возле села Поршур столкнулись два легковых автомобиля - "Нива Шевроле", где находились четыре человека и "Лада Веста", где были один взрослый и трое детей.
«
"В результате аварии пострадали 8 человек (в том числе 3 детей), из них погибли 2 женщины (пассажиры "Нивы"). Пожарные МЧС России проводили деблокирование зажатой девушки и двух погибших. Причина ДТП устанавливается Госавтоинспекцией", - говорится в релизе.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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