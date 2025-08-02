https://ria.ru/20250802/dtp-2032993234.html

В Удмуртии два человека погибли в ДТП

В Удмуртии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.08.2025

В Удмуртии два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, шесть получили травмы при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:07:00+03:00

2025-08-02T15:07:00+03:00

2025-08-02T15:08:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли, шесть получили травмы при столкновении двух автомобилей в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, на автодороге "Можга - Бемыж" возле села Поршур столкнулись два легковых автомобиля - "Нива Шевроле", где находились четыре человека и "Лада Веста", где были один взрослый и трое детей. "В результате аварии пострадали 8 человек (в том числе 3 детей), из них погибли 2 женщины (пассажиры "Нивы"). Пожарные МЧС России проводили деблокирование зажатой девушки и двух погибших. Причина ДТП устанавливается Госавтоинспекцией", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20250708/udmurtiya-2027946190.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)