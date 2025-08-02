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Под Калининградом водитель насмерть сбил двух пешеходов - РИА Новости, 02.08.2025
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01:14 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/dtp-2032932045.html
Под Калининградом водитель насмерть сбил двух пешеходов
Под Калининградом водитель насмерть сбил двух пешеходов - РИА Новости, 02.08.2025
Под Калининградом водитель насмерть сбил двух пешеходов
Водитель под Калининградом насмерть сбил двух пешеходов, мужчина и женщина скончались на месте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T01:14:00+03:00
2025-08-02T01:14:00+03:00
происшествия
калининград
черняховск
гурьевский район
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Водитель под Калининградом насмерть сбил двух пешеходов, мужчина и женщина скончались на месте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По информации ГАИ, ДТП произошло на автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров", Гурьевского района (в сторону Калининграда). "Тридцатитрехлетний водитель, управляя автомобилем Mercedes, допустил наезд на двух пешеходов, которые находились на середине проезжей части (со слов водителя). В результате ДТП пешеходы (мужчина и женщина) скончались на месте произошедшего", - говорится в сообщении Telegram-канала областной ГАИ. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МО МВД России "Гурьевский", устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Движение транспорта на участке дороги временно ограничено.
https://ria.ru/20250728/osetiya-2031976767.html
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калининград
черняховск
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происшествия, калининград, черняховск, гурьевский район, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининград, Черняховск, Гурьевский район, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Калининградом водитель насмерть сбил двух пешеходов

В Калининградской области водитель насмерть сбил мужчину и женщину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Водитель под Калининградом насмерть сбил двух пешеходов, мужчина и женщина скончались на месте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации ГАИ, ДТП произошло на автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров", Гурьевского района (в сторону Калининграда).
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"Тридцатитрехлетний водитель, управляя автомобилем Mercedes, допустил наезд на двух пешеходов, которые находились на середине проезжей части (со слов водителя). В результате ДТП пешеходы (мужчина и женщина) скончались на месте произошедшего", - говорится в сообщении Telegram-канала областной ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МО МВД России "Гурьевский", устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Движение транспорта на участке дороги временно ограничено.
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ПроисшествияКалининградЧерняховскГурьевский районГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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