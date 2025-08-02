https://ria.ru/20250802/dtp-2032932045.html

Под Калининградом водитель насмерть сбил двух пешеходов

Под Калининградом водитель насмерть сбил двух пешеходов - РИА Новости, 02.08.2025

Под Калининградом водитель насмерть сбил двух пешеходов

Водитель под Калининградом насмерть сбил двух пешеходов, мужчина и женщина скончались на месте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T01:14:00+03:00

2025-08-02T01:14:00+03:00

2025-08-02T01:14:00+03:00

происшествия

калининград

черняховск

гурьевский район

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости. Водитель под Калининградом насмерть сбил двух пешеходов, мужчина и женщина скончались на месте, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По информации ГАИ, ДТП произошло на автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров", Гурьевского района (в сторону Калининграда). "Тридцатитрехлетний водитель, управляя автомобилем Mercedes, допустил наезд на двух пешеходов, которые находились на середине проезжей части (со слов водителя). В результате ДТП пешеходы (мужчина и женщина) скончались на месте произошедшего", - говорится в сообщении Telegram-канала областной ГАИ. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МО МВД России "Гурьевский", устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Движение транспорта на участке дороги временно ограничено.

https://ria.ru/20250728/osetiya-2031976767.html

https://ria.ru/20250720/chp-2030313609.html

калининград

черняховск

гурьевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининград, черняховск, гурьевский район, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)