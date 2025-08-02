https://ria.ru/20250802/donetsk-2032965556.html

В Донецке из-за атаки БПЛА сгорел частный дом

В Донецке из-за атаки БПЛА сгорел частный дом - РИА Новости, 02.08.2025

В Донецке из-за атаки БПЛА сгорел частный дом

Частный дом сгорел в Киевском районе Донецка после ночной атаки украинского БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:25:00+03:00

2025-08-02T10:25:00+03:00

2025-08-02T10:25:00+03:00

донецкая народная республика

украина

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Частный дом сгорел в Киевском районе Донецка после ночной атаки украинского БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Удар дрона-камикадзе пришелся по району железнодорожного вокзала, где и сгорел одноэтажный дом. Еще один дом по соседству получил повреждения. По словам местных жителей, пострадавших при ночной атаке нет. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что украинский беспилотник-камикадзе в 03.42 мск совершил атаку на Донецк.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, украина, донецк, происшествия