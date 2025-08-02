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В Донецке из-за атаки БПЛА сгорел частный дом - РИА Новости, 02.08.2025
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10:25 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/donetsk-2032965556.html
В Донецке из-за атаки БПЛА сгорел частный дом
В Донецке из-за атаки БПЛА сгорел частный дом - РИА Новости, 02.08.2025
В Донецке из-за атаки БПЛА сгорел частный дом
Частный дом сгорел в Киевском районе Донецка после ночной атаки украинского БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:25:00+03:00
2025-08-02T10:25:00+03:00
донецкая народная республика
украина
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Частный дом сгорел в Киевском районе Донецка после ночной атаки украинского БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. Удар дрона-камикадзе пришелся по району железнодорожного вокзала, где и сгорел одноэтажный дом. Еще один дом по соседству получил повреждения. По словам местных жителей, пострадавших при ночной атаке нет. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что украинский беспилотник-камикадзе в 03.42 мск совершил атаку на Донецк.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донецк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Происшествия
В Донецке из-за атаки БПЛА сгорел частный дом

В Киевском районе Донецка после ночной атаки БПЛА сгорел частный дом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Частный дом сгорел в Киевском районе Донецка после ночной атаки украинского БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
Удар дрона-камикадзе пришелся по району железнодорожного вокзала, где и сгорел одноэтажный дом. Еще один дом по соседству получил повреждения. По словам местных жителей, пострадавших при ночной атаке нет.
Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что украинский беспилотник-камикадзе в 03.42 мск совершил атаку на Донецк.
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