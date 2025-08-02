https://ria.ru/20250802/dnr-2033019228.html
Пушилин поручил проверить школы и детсады ДНР перед новым учебным годом
Пушилин поручил проверить школы и детсады ДНР перед новым учебным годом - РИА Новости, 02.08.2025
Пушилин поручил проверить школы и детсады ДНР перед новым учебным годом
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после обрушения пристройки макеевской школы №86 поручил к новому учебному году проверить все школы... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:09:00+03:00
2025-08-02T19:09:00+03:00
2025-08-02T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после обрушения пристройки макеевской школы №86 поручил к новому учебному году проверить все школы и детсады региона на соответствие нормам безопасности. В своем Telegram-канале глава ДНР опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено двухэтажное здание школы, у которого обрушился верхний этаж, а одна из собеседниц Пушилина рассказывает, что пристройка была возведена в 1968-1969 годах, и "ничего не вызывало опасений". Сам Пушилин во время беседы заявил, что никто не пострадал. "Нельзя допустить повторения эпизода в макеевской школе №86: безопасность детей и педагогов в приоритете в республике. Сегодня побывал на месте обрушения пристройки, где располагались актовый зал и мастерские. Поручил обследовать здание на взрывоопасные предметы и сохранность конструкций… Дал поручение министру образования ДНР Олегу Трофимову к новому учебному году проверить все школы и детсады республики. Они должны полностью соответствовать нормам безопасности", - написал Пушилин в сообщении, сопровождавшем видеоролик. Он отметил, что после экспертного заключения будет принято решение, могут ли дети учиться в основном здании школы, или необходимо перевести их в соседние школы №49 и №50. "Классы будут сохранены в полном составе, это важно довести до родителей, чтоб и дети и взрослые не переживали. Держать этот вопрос на личном контроле поручил заместителю председателя правительства ДНР Ларисе Толстыкиной. Директору школы Любови Касьяновой поставил задачу оперативно информировать родителей учеников о всех этапах решения вопроса по организации обучения детей", - добавил глава ДНР.
https://ria.ru/20250801/dnr-2032864004.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
Пушилин поручил проверить школы и детсады ДНР перед новым учебным годом
Пушилин поручил проверить детсады в ДНР после ЧП с пристройкой макеевской школы
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после обрушения пристройки макеевской школы №86 поручил к новому учебному году проверить все школы и детсады региона на соответствие нормам безопасности.
В своем Telegram-канале
глава ДНР
опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено двухэтажное здание школы, у которого обрушился верхний этаж, а одна из собеседниц Пушилина
рассказывает, что пристройка была возведена в 1968-1969 годах, и "ничего не вызывало опасений". Сам Пушилин во время беседы заявил, что никто не пострадал.
"Нельзя допустить повторения эпизода в макеевской школе №86: безопасность детей и педагогов в приоритете в республике. Сегодня побывал на месте обрушения пристройки, где располагались актовый зал и мастерские. Поручил обследовать здание на взрывоопасные предметы и сохранность конструкций… Дал поручение министру образования ДНР Олегу Трофимову к новому учебному году проверить все школы и детсады республики. Они должны полностью соответствовать нормам безопасности", - написал Пушилин в сообщении, сопровождавшем видеоролик.
Он отметил, что после экспертного заключения будет принято решение, могут ли дети учиться в основном здании школы, или необходимо перевести их в соседние школы №49 и №50.
"Классы будут сохранены в полном составе, это важно довести до родителей, чтоб и дети и взрослые не переживали. Держать этот вопрос на личном контроле поручил заместителю председателя правительства ДНР Ларисе Толстыкиной. Директору школы Любови Касьяновой поставил задачу оперативно информировать родителей учеников о всех этапах решения вопроса по организации обучения детей", - добавил глава ДНР.