https://ria.ru/20250802/dnr-2032983173.html

Село Александро-Калиново в ДНР обороняли иностранные наемники

Село Александро-Калиново в ДНР обороняли иностранные наемники - РИА Новости, 02.08.2025

Село Александро-Калиново в ДНР обороняли иностранные наемники

Большая часть оборонявших село Александро-Калиново в ДНР - иностранные наемники, рассказал РИА Новости и.о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:30:00+03:00

2025-08-02T13:30:00+03:00

2025-08-02T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Большая часть оборонявших село Александро-Калиново в ДНР - иностранные наемники, рассказал РИА Новости и.о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ротор"."В основном это 60-70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь", - сказал "Ротор".По его словам, российские штурмовики во время освобождения населенного пункта думали, что до них доносится украинская речь. Однако при сближении расслышали иностранную речь среди солдат противника, добавил он."Наемников было настолько много, что они все друг друга даже, может быть, не понимали, потому что они с разных уголков света были. В основном слышалась речь на английском языке", - подытожил он.Ранее Минобороны России заявило об освобождении села Александро-Калиново в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск.На видео от министерства обороны РФ показан российский триколор, который развернут военнослужащими 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск в населенном пункте Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, также показаны эпизоды боёв за населенный пункт: уничтожение опорных пунктов ВСУ и склада боеприпасов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250802/plan-2032963326.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ротер" об иностранных наемниках, оборонявших село Александро-Калиново в ДНР Большая часть оборонявших село Александро-Калиново в ДНР - иностранные наемники. Этой информацией поделился с РИА Новости и.о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ротер". Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь 2025-08-02T13:30 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)