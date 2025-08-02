https://ria.ru/20250802/dnr-2032983173.html
Село Александро-Калиново в ДНР обороняли иностранные наемники
Село Александро-Калиново в ДНР обороняли иностранные наемники - РИА Новости, 02.08.2025
Село Александро-Калиново в ДНР обороняли иностранные наемники
Большая часть оборонявших село Александро-Калиново в ДНР - иностранные наемники, рассказал РИА Новости и.о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:30:00+03:00
2025-08-02T13:30:00+03:00
2025-08-02T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Большая часть оборонявших село Александро-Калиново в ДНР - иностранные наемники, рассказал РИА Новости и.о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ротор"."В основном это 60-70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь", - сказал "Ротор".По его словам, российские штурмовики во время освобождения населенного пункта думали, что до них доносится украинская речь. Однако при сближении расслышали иностранную речь среди солдат противника, добавил он."Наемников было настолько много, что они все друг друга даже, может быть, не понимали, потому что они с разных уголков света были. В основном слышалась речь на английском языке", - подытожил он.Ранее Минобороны России заявило об освобождении села Александро-Калиново в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск.На видео от министерства обороны РФ показан российский триколор, который развернут военнослужащими 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск в населенном пункте Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, также показаны эпизоды боёв за населенный пункт: уничтожение опорных пунктов ВСУ и склада боеприпасов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250802/plan-2032963326.html
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Ротер" об иностранных наемниках, оборонявших село Александро-Калиново в ДНР
Большая часть оборонявших село Александро-Калиново в ДНР - иностранные наемники.
Этой информацией поделился с РИА Новости и.о. замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Ротер".
Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь
2025-08-02T13:30
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Село Александро-Калиново в ДНР обороняли иностранные наемники
До 70 процентов оборонявших Александро-Калиново были иностранными наемниками