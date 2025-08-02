https://ria.ru/20250802/direktor-2032967500.html

Директор ЗАЭС рассказал о качественных и количественных изменениях

Директор ЗАЭС рассказал о качественных и количественных изменениях - РИА Новости, 02.08.2025

Директор ЗАЭС рассказал о качественных и количественных изменениях

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук отметил качественные и количественные изменения персонала. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:47:00+03:00

2025-08-02T10:47:00+03:00

2025-08-02T10:47:00+03:00

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ЭНЕРГОДАР, 2 авг – РИА Новости. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук отметил качественные и количественные изменения персонала. "У нас происходят как количественные, так и качественные изменения нашего персонала. Сейчас идет приведение структуры в соответствие со стандартами корпорации "Росэнергоатом". Техническое состояние энергоблоков поддерживается на достаточно высоком уровне. Выполняются необходимые ремонты оборудования", - сказал РИА Новости Черничук.

https://ria.ru/20250731/zaes-2032723766.html

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в мире, росэнергоатом