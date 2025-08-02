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В Калужской области появилась самая молодая деревня

В Калужской области появилась самая молодая деревня - РИА Новости, 02.08.2025

В Калужской области появилась самая молодая деревня

Самая молодая деревня Фурсово появилась в Калужской области в марте 2025 года, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные Государственного каталога... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:22:00+03:00

2025-08-02T08:22:00+03:00

2025-08-02T08:22:00+03:00

общество

калужская область

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самая молодая деревня Фурсово появилась в Калужской области в марте 2025 года, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные Государственного каталога географических названий. "В Государственном каталоге географических названий зарегистрированы самые молодые населенные пункты, образованные: в Калужской области – деревня Фурсово с учетом распоряжения правительства России № 582-р от 13.03.2025", - говорится в сообщении. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.

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общество, калужская область, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)