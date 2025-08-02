https://ria.ru/20250802/chp-2033023139.html
В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW
В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW - РИА Новости, 02.08.2025
В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля BMW в подмосковных Химках, в результате которого погиб мужчина, сообщила... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:51:00+03:00
2025-08-02T19:51:00+03:00
2025-08-02T19:51:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
bmw ag
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля BMW в подмосковных Химках, в результате которого погиб мужчина, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. "Следователем Следственного управления УМВД России по г.о. Химки по факту ДТП, в результате которого погиб 37-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщила Петрова. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в подмосковных Химках, пассажир иномарки погиб, водители доставлены в больницу.
https://ria.ru/20250802/chp-2033008736.html
химки (городской округ в московской области)
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происшествия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), bmw ag
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), BMW AG
В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW
По факту ДТП с участием грузовика и легковушки в Химках возбудили уголовное дело