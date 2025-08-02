Рейтинг@Mail.ru
В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/chp-2033023139.html
В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW
В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW - РИА Новости, 02.08.2025
В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля BMW в подмосковных Химках, в результате которого погиб мужчина, сообщила... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:51:00+03:00
2025-08-02T19:51:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
bmw ag
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля BMW в подмосковных Химках, в результате которого погиб мужчина, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. "Следователем Следственного управления УМВД России по г.о. Химки по факту ДТП, в результате которого погиб 37-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщила Петрова. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в подмосковных Химках, пассажир иномарки погиб, водители доставлены в больницу.
https://ria.ru/20250802/chp-2033008736.html
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), bmw ag
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), BMW AG
В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW

По факту ДТП с участием грузовика и легковушки в Химках возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля BMW в подмосковных Химках, в результате которого погиб мужчина, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Следователем Следственного управления УМВД России по г.о. Химки по факту ДТП, в результате которого погиб 37-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщила Петрова.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в подмосковных Химках, пассажир иномарки погиб, водители доставлены в больницу.
На месте ДТП с автобусом в Мордовии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до десяти
Вчера, 17:14
 
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)BMW AG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала