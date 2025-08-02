https://ria.ru/20250802/chp-2033023139.html

В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW

В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW - РИА Новости, 02.08.2025

В Химках возбудили дело после ДТП с грузовиком и BMW

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля BMW в подмосковных Химках, в результате которого погиб мужчина, сообщила... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T19:51:00+03:00

2025-08-02T19:51:00+03:00

2025-08-02T19:51:00+03:00

происшествия

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

bmw ag

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля BMW в подмосковных Химках, в результате которого погиб мужчина, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. "Следователем Следственного управления УМВД России по г.о. Химки по факту ДТП, в результате которого погиб 37-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщила Петрова. Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в подмосковных Химках, пассажир иномарки погиб, водители доставлены в больницу.

https://ria.ru/20250802/chp-2033008736.html

химки (городской округ в московской области)

московская область (подмосковье)

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происшествия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), bmw ag