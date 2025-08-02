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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до десяти - РИА Новости, 02.08.2025
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17:14 02.08.2025 (обновлено: 17:23 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/chp-2033008736.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до десяти
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до десяти - РИА Новости, 02.08.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до десяти
Число пострадавших при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии увеличилось до десяти человек, сообщает МВД республики. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:14:00+03:00
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии увеличилось до десяти человек, сообщает МВД республики. Ранее сообщалось о шести пострадавших. "По уточнённым данным, в результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе один ребёнок. Они получили лёгкие и средней тяжести травмы, все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Как сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии, по факту ДТП с автобусом организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным МВД региона, в субботу утром у села Хлебино Теньгушевского района водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и совершил опрокидывание на правый бок автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних. Подчеркивается, что водитель трезв.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до десяти

МВД Мордовии: число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до десяти человек

© Фото : ГУ МЧС России по Республике МордовияНа месте ДТП с автобусом в Мордовии
На месте ДТП с автобусом в Мордовии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Мордовия
На месте ДТП с автобусом в Мордовии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии увеличилось до десяти человек, сообщает МВД республики.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике МордовияНа месте ДТП с автобусом в Мордовии
На месте ДТП с автобусом в Мордовии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Мордовия
На месте ДТП с автобусом в Мордовии
"По уточнённым данным, в результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе один ребёнок. Они получили лёгкие и средней тяжести травмы, все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии, по факту ДТП с автобусом организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным МВД региона, в субботу утром у села Хлебино Теньгушевского района водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и совершил опрокидывание на правый бок автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних. Подчеркивается, что водитель трезв.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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