https://ria.ru/20250802/chp-2033008736.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до десяти

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до десяти - РИА Новости, 02.08.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Мордовии увеличилось до десяти

Число пострадавших при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии увеличилось до десяти человек, сообщает МВД республики. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T17:14:00+03:00

2025-08-02T17:14:00+03:00

2025-08-02T17:23:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии увеличилось до десяти человек, сообщает МВД республики. Ранее сообщалось о шести пострадавших. "По уточнённым данным, в результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе один ребёнок. Они получили лёгкие и средней тяжести травмы, все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Как сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии, по факту ДТП с автобусом организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным МВД региона, в субботу утром у села Хлебино Теньгушевского района водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и совершил опрокидывание на правый бок автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних. Подчеркивается, что водитель трезв.

https://ria.ru/20250801/avariya-2032841268.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)