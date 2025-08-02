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Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале
Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале - РИА Новости, 02.08.2025
Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале
Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале гаража, сообщило следственное управление СК по региону. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T16:50:00+03:00
2025-08-02T16:50:00+03:00
2025-08-02T17:49:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале гаража, сообщило следственное управление СК по региону."Первого августа в селе Чурачики Цивильского округа мужчина 1939 года рождения с целью дезинфекции подвала своего гаража от плесени и грибков с помощью дыма от шишек хвойных деревьев развел там огонь. В результате мужчина погиб от отравления продуктами горения", — говорится в заявлении.Еще шесть человек, среди которых дочь и соседи погибшего, пострадали при попытке спасти его. Прибывшие на место спасатели оказали им первую помощь. Сейчас они находятся в токсикологическом отделении больницы.Управление СК проводит доследственную проверку, назначены необходимые судебные экспертизы. Данных о том, что смерть мужчины носит криминальный характер, нет.
https://ria.ru/20250802/mchs-2033003521.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале
Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале гаража, сообщило следственное управление СК по региону.
"Первого августа в селе Чурачики Цивильского округа мужчина 1939 года рождения с целью дезинфекции подвала своего гаража от плесени и грибков с помощью дыма от шишек хвойных деревьев развел там огонь. В результате мужчина погиб от отравления продуктами горения", — говорится в заявлении.
Еще шесть человек, среди которых дочь и соседи погибшего, пострадали при попытке спасти его. Прибывшие на место спасатели оказали им первую помощь. Сейчас они находятся в токсикологическом отделении больницы.
Управление СК проводит доследственную проверку, назначены необходимые судебные экспертизы. Данных о том, что смерть мужчины носит криминальный характер, нет.