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Бастрыкин потребовал доклад по обрушению двух подъездов в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2025
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15:40 02.08.2025
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Бастрыкин потребовал доклад по обрушению двух подъездов в Нижнем Тагиле
Бастрыкин потребовал доклад по обрушению двух подъездов в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2025
Бастрыкин потребовал доклад по обрушению двух подъездов в Нижнем Тагиле
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам об обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:40:00+03:00
2025-08-02T15:40:00+03:00
происшествия
россия
нижний тагил
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам об обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области, которое произошло 1 августа 2024 года, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. В пятиэтажном газифицированном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси, ранее сообщали следователи. В результате 11 человек погибли, из них шестеро – дети. "В СМИ размещено видеообращение жительницы Свердловской области к председателю СК России А.И. Бастрыкину о несогласии с ходом установления обстоятельств обрушения в августе 2024 года двух подъездов многоквартирного дома на улице Сибирской города Нижнего Тагила, в результате которого погибла ее несовершеннолетняя дочь. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, выводы судебной экспертизы ставятся женщиной под сомнение", – рассказали в СК РФ. Свердловским управлением СК РФ расследуется два уголовных дела, ход одного из которых стоит на контроле в центральном аппарате, уточнили в ведомстве. "Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о проведенном по уголовным делам комплексе следственных действий, а также о результатах судебной экспертизы с учетом озвученных в публичном пространстве доводов", – добавили в СК РФ. Ранее суд Урала отправил под домашний арест трех сотрудников компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение в жилом доме. При этом, по данным "Газэкс", техобслуживание оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили последний раз в июне, на момент проверки система газового распределения "была исправной". Пятиэтажку, где произошло обрушение, снесли.
https://ria.ru/20250614/bastrykin--2022786721.html
россия
нижний тагил
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происшествия, россия, нижний тагил, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал доклад по обрушению двух подъездов в Нижнем Тагиле

Бастрыкин затребовал доклад по делам об обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам об обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области, которое произошло 1 августа 2024 года, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
В пятиэтажном газифицированном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси, ранее сообщали следователи. В результате 11 человек погибли, из них шестеро – дети.
"В СМИ размещено видеообращение жительницы Свердловской области к председателю СК России А.И. Бастрыкину о несогласии с ходом установления обстоятельств обрушения в августе 2024 года двух подъездов многоквартирного дома на улице Сибирской города Нижнего Тагила, в результате которого погибла ее несовершеннолетняя дочь. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, выводы судебной экспертизы ставятся женщиной под сомнение", – рассказали в СК РФ.
Свердловским управлением СК РФ расследуется два уголовных дела, ход одного из которых стоит на контроле в центральном аппарате, уточнили в ведомстве.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о проведенном по уголовным делам комплексе следственных действий, а также о результатах судебной экспертизы с учетом озвученных в публичном пространстве доводов", – добавили в СК РФ.
Ранее суд Урала отправил под домашний арест трех сотрудников компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение в жилом доме. При этом, по данным "Газэкс", техобслуживание оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили последний раз в июне, на момент проверки система газового распределения "была исправной". Пятиэтажку, где произошло обрушение, снесли.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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ПроисшествияРоссияНижний ТагилСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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