Бастрыкин потребовал доклад по обрушению двух подъездов в Нижнем Тагиле
Бастрыкин затребовал доклад по делам об обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле
© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам об обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области, которое произошло 1 августа 2024 года, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
В пятиэтажном газифицированном доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси, ранее сообщали следователи. В результате 11 человек погибли, из них шестеро – дети.
"В СМИ размещено видеообращение жительницы Свердловской области к председателю СК России А.И. Бастрыкину о несогласии с ходом установления обстоятельств обрушения в августе 2024 года двух подъездов многоквартирного дома на улице Сибирской города Нижнего Тагила, в результате которого погибла ее несовершеннолетняя дочь. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, выводы судебной экспертизы ставятся женщиной под сомнение", – рассказали в СК РФ.
Свердловским управлением СК РФ расследуется два уголовных дела, ход одного из которых стоит на контроле в центральном аппарате, уточнили в ведомстве.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о проведенном по уголовным делам комплексе следственных действий, а также о результатах судебной экспертизы с учетом озвученных в публичном пространстве доводов", – добавили в СК РФ.
Ранее суд Урала отправил под домашний арест трех сотрудников компании "Газэкс", обвиняемых в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение в жилом доме. При этом, по данным "Газэкс", техобслуживание оборудования в доме, где случилось ЧП, проводили последний раз в июне, на момент проверки система газового распределения "была исправной". Пятиэтажку, где произошло обрушение, снесли.