Более 60 человек находятся в ПВР после схода селя в КБР
Более 60 человек находятся в пунктах размещения после схода селя в Тырныаузе
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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Больше 60 человек находится в пунктах временного размещения после схода селя в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.
В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды остались 3 тысячи человек, администрацией организован подвоз воды. Электро- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. С пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Из-за угрозы схода селя проведена эвакуация жителей микрорайона "Герхожан". Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозят на специальных микроавтобусах. По состоянию на утро субботы уровень реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, пришел в норму, но угроза повторного схода сохраняется.
"Пункты временного размещения эвакуированных обеспечиваются водой и всем необходимым. Там сейчас находятся 63 человека. Однако при благоприятных условиях людям можно будет вернуться в свои дома", - написал Коков в своем Telegram-канале.
По его словам, работы по ликвидации последствий стихии не прекращаются ни на час, они осуществляются максимально оперативно в соответствии с текущими условиями.
"По основному мосту уже сегодня планируется открыть пешеходное движение, которое будут приостанавливать в случае ухудшения обстановки… По мере стабилизации и канал, и улицы расчищаются от грязекаменных масс", - добавил глава КБР.
Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли объездную дорогу по мосту и движение о мосту на федеральной трассе для пешеходов и спецтранспорта. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в случае выпадения обильных осадков.