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Более 60 человек находятся в ПВР после схода селя в КБР - РИА Новости, 02.08.2025
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15:13 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/chp-2032994040.html
Более 60 человек находятся в ПВР после схода селя в КБР
Более 60 человек находятся в ПВР после схода селя в КБР - РИА Новости, 02.08.2025
Более 60 человек находятся в ПВР после схода селя в КБР
Больше 60 человек находится в пунктах временного размещения после схода селя в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:13:00+03:00
2025-08-02T15:13:00+03:00
происшествия
тырныауз
эльбрусский район
нальчик
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Больше 60 человек находится в пунктах временного размещения после схода селя в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды остались 3 тысячи человек, администрацией организован подвоз воды. Электро- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. С пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Из-за угрозы схода селя проведена эвакуация жителей микрорайона "Герхожан". Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозят на специальных микроавтобусах. По состоянию на утро субботы уровень реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, пришел в норму, но угроза повторного схода сохраняется. "Пункты временного размещения эвакуированных обеспечиваются водой и всем необходимым. Там сейчас находятся 63 человека. Однако при благоприятных условиях людям можно будет вернуться в свои дома", - написал Коков в своем Telegram-канале. По его словам, работы по ликвидации последствий стихии не прекращаются ни на час, они осуществляются максимально оперативно в соответствии с текущими условиями. "По основному мосту уже сегодня планируется открыть пешеходное движение, которое будут приостанавливать в случае ухудшения обстановки… По мере стабилизации и канал, и улицы расчищаются от грязекаменных масс", - добавил глава КБР. Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли объездную дорогу по мосту и движение о мосту на федеральной трассе для пешеходов и спецтранспорта. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в случае выпадения обильных осадков.
https://ria.ru/20250802/reka-2032963953.html
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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, нальчик, казбек коков
Происшествия, Тырныауз, Эльбрусский район, Нальчик, Казбек Коков
Более 60 человек находятся в ПВР после схода селя в КБР

Более 60 человек находятся в пунктах размещения после схода селя в Тырныаузе

© Фото : ГУ МЧС России по КБРПоследствия схода селевого потока в Кабардино-Балкарии
Последствия схода селевого потока в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : ГУ МЧС России по КБР
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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Больше 60 человек находится в пунктах временного размещения после схода селя в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.
В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды остались 3 тысячи человек, администрацией организован подвоз воды. Электро- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. С пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Из-за угрозы схода селя проведена эвакуация жителей микрорайона "Герхожан". Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозят на специальных микроавтобусах. По состоянию на утро субботы уровень реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, пришел в норму, но угроза повторного схода сохраняется.
© Фото : ГУ МЧС России по КБРПоследствия схода селевого потока в Кабардино-Балкарии
Последствия схода селевого потока в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : ГУ МЧС России по КБР
Последствия схода селевого потока в Кабардино-Балкарии
"Пункты временного размещения эвакуированных обеспечиваются водой и всем необходимым. Там сейчас находятся 63 человека. Однако при благоприятных условиях людям можно будет вернуться в свои дома", - написал Коков в своем Telegram-канале.
По его словам, работы по ликвидации последствий стихии не прекращаются ни на час, они осуществляются максимально оперативно в соответствии с текущими условиями.
"По основному мосту уже сегодня планируется открыть пешеходное движение, которое будут приостанавливать в случае ухудшения обстановки… По мере стабилизации и канал, и улицы расчищаются от грязекаменных масс", - добавил глава КБР.
Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли объездную дорогу по мосту и движение о мосту на федеральной трассе для пешеходов и спецтранспорта. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в случае выпадения обильных осадков.
Сход селевых масс по Герхожан-суу - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Уровень реки Герхожан-Суу в Кабардино-Балкарии пришел в норму
Вчера, 10:05
 
ПроисшествияТырныаузЭльбрусский районНальчикКазбек Коков
 
 
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