https://ria.ru/20250802/chp-2032994040.html

Более 60 человек находятся в ПВР после схода селя в КБР

Более 60 человек находятся в ПВР после схода селя в КБР - РИА Новости, 02.08.2025

Более 60 человек находятся в ПВР после схода селя в КБР

Больше 60 человек находится в пунктах временного размещения после схода селя в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:13:00+03:00

2025-08-02T15:13:00+03:00

2025-08-02T15:13:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

нальчик

казбек коков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032993495_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_ee1f45d30ea6ac40733d29c6b1a83469.jpg

НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Больше 60 человек находится в пунктах временного размещения после схода селя в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. В четверг из-за сильного дождя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе сошел сель, для обеспечения безопасности перекрыто автомобильное движение в районе "Герхожан". Произошел вынос селевой массы из селепропускного лотка, повреждено водоснабжение части города, без воды остались 3 тысячи человек, администрацией организован подвоз воды. Электро- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. С пятницы движение автомобилей организовано по объездной дороге на выезд из Тырныауза вниз, в сторону Нальчика. Из-за угрозы схода селя проведена эвакуация жителей микрорайона "Герхожан". Желающих выехать с курорта "Эльбрус" туристов вывозят на специальных микроавтобусах. По состоянию на утро субботы уровень реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, пришел в норму, но угроза повторного схода сохраняется. "Пункты временного размещения эвакуированных обеспечиваются водой и всем необходимым. Там сейчас находятся 63 человека. Однако при благоприятных условиях людям можно будет вернуться в свои дома", - написал Коков в своем Telegram-канале. По его словам, работы по ликвидации последствий стихии не прекращаются ни на час, они осуществляются максимально оперативно в соответствии с текущими условиями. "По основному мосту уже сегодня планируется открыть пешеходное движение, которое будут приостанавливать в случае ухудшения обстановки… По мере стабилизации и канал, и улицы расчищаются от грязекаменных масс", - добавил глава КБР. Это второй сель в Тырныаузе за последние 10 дней, предыдущий сошел вечером 21 июля. Он повредил опору моста на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", никто не пострадал, жилые дома не повреждены. Движение на участке автодороги закрыли в обоих направлениях, позже открыли объездную дорогу по мосту и движение о мосту на федеральной трассе для пешеходов и спецтранспорта. Часть Тырныауза осталась без электричества и газа на два дня, в Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Специалисты, исследовавшие бассейн реки Герхожан-Суу, по которой сошел сель, не исключили возможности повторения схода селевых масс в случае выпадения обильных осадков.

https://ria.ru/20250802/reka-2032963953.html

тырныауз

эльбрусский район

нальчик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тырныауз, эльбрусский район, нальчик, казбек коков