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Тюменские пожарные-десантники вылетели в Карелию для борьбы с пожарами
Тюменские пожарные-десантники вылетели в Карелию для борьбы с пожарами - РИА Новости, 02.08.2025
Тюменские пожарные-десантники вылетели в Карелию для борьбы с пожарами
49 пожарных-десантников Тюменской авиабазы вылетели в Карелию для участия в ликвидации лесных пожаров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:29:00+03:00
2025-08-02T14:29:00+03:00
2025-08-02T14:38:00+03:00
республика карелия
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ТЮМЕНЬ, 2 авг - РИА Новости. 49 пожарных-десантников Тюменской авиабазы вылетели в Карелию для участия в ликвидации лесных пожаров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее глава Карелии сообщил, на утро 2 августа в республике действует 39 пожаров, 12 из них зафиксированы 1 августа. "49 наших пожарных-десантников вылетели в Карелию для помощи в борьбе с лесными пожарами. … В составе группировки сотрудники тобольского и уватского отделений Тюменской авиабазы. Совсем недавно специалисты вернулись из командировки в Бурятию, где успешно противостояли стихии", - написал Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что помощь в республику, где из-за стоит аномальная жара, нет дождей, случаются "сухие грозы" и действуют десятки лесных пожаров, направлена по просьбе местных властей.
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республика карелия, тюменская область, республика бурятия, александр моор, происшествия
Республика Карелия, Тюменская область, Республика Бурятия, Александр Моор, Происшествия
Тюменские пожарные-десантники вылетели в Карелию для борьбы с пожарами
Губернатор Моор: 49 пожарных-десантников Тюменской авиабазы вылетели в Карелию