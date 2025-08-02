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Больше половины иностранцев, проживающих в Чехии, являются украинцами

Больше половины иностранцев, проживающих в Чехии, являются украинцами - РИА Новости, 02.08.2025

Больше половины иностранцев, проживающих в Чехии, являются украинцами

Самое большое число среди иностранцев в Чехии составляют граждане Украины, по данным на 30 июня этого года их в республике проживало 581 тысяча человек, что... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T23:32:00+03:00

2025-08-02T23:32:00+03:00

2025-08-02T23:32:00+03:00

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ПРАГА, 2 авг – РИА Новости. Самое большое число среди иностранцев в Чехии составляют граждане Украины, по данным на 30 июня этого года их в республике проживало 581 тысяча человек, что составляет 53% от общего числа иностранцев в Чехии (1,09 миллиона человек), затем следуют словаки (123 тысячи) и вьетнамцы (69 тысяч человек), сообщила в субботу пресс-служба МВД. "Иностранцы в настоящее время составляют в Чехии 10,3% населения, их общее число к 30 июня 2025 года достигло 1,091 миллиона человек, что примерно на 35 тысяч больше, чем в тот же период 2024 года. Более половины иностранцев – граждане Украины (53%), в основном беженцы, покинувшие свою страну после февраля 2022 года. Далее следуют словаки (123 тысячи) и вьетнамцы (69 тысяч человек). Пятую часть иностранцев (21%) составляют представители стран Евросоюза и Швейцарии. Более трети иностранных граждан проживают в Праге. Около 385 тысяч иностранцев имеют разрешение на постоянное проживание в Чехии, почти 328 тысяч - на временное проживание в республике.", - говорится в сообщении. Значительный рост числа иностранцев в Чехии в последние три года обусловлен, главным образом, предоставлением статуса временной защиты беженцам с Украины, таковых ныне насчитывается около 378 тысяч человек. Данный статус позволяет украинским беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. В настоящее время имеют постоянную работу более 150 тысяч украинцев, прибывших в Чехию после февраля 2022 года.

https://ria.ru/20250213/ukraintsy-1998922457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, украина, швейцария