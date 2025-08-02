Больше половины иностранцев, проживающих в Чехии, являются украинцами
МВД Чехии: 53% проживающих в стране иностранцев составляют граждане Украины
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
Карлов мост на реке Влатава в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 2 авг – РИА Новости. Самое большое число среди иностранцев в Чехии составляют граждане Украины, по данным на 30 июня этого года их в республике проживало 581 тысяча человек, что составляет 53% от общего числа иностранцев в Чехии (1,09 миллиона человек), затем следуют словаки (123 тысячи) и вьетнамцы (69 тысяч человек), сообщила в субботу пресс-служба МВД.
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"Иностранцы в настоящее время составляют в Чехии 10,3% населения, их общее число к 30 июня 2025 года достигло 1,091 миллиона человек, что примерно на 35 тысяч больше, чем в тот же период 2024 года. Более половины иностранцев – граждане Украины (53%), в основном беженцы, покинувшие свою страну после февраля 2022 года. Далее следуют словаки (123 тысячи) и вьетнамцы (69 тысяч человек). Пятую часть иностранцев (21%) составляют представители стран Евросоюза и Швейцарии. Более трети иностранных граждан проживают в Праге. Около 385 тысяч иностранцев имеют разрешение на постоянное проживание в Чехии, почти 328 тысяч - на временное проживание в республике.", - говорится в сообщении.
Значительный рост числа иностранцев в Чехии в последние три года обусловлен, главным образом, предоставлением статуса временной защиты беженцам с Украины, таковых ныне насчитывается около 378 тысяч человек. Данный статус позволяет украинским беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. В настоящее время имеют постоянную работу более 150 тысяч украинцев, прибывших в Чехию после февраля 2022 года.
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