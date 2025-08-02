https://ria.ru/20250802/byudzhetnikov-2032964320.html

Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников

Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников - РИА Новости, 02.08.2025

Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников

В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:10:00+03:00

2025-08-02T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников, сообщается на сайте правительства. "С 1 октября 2025 года на 7,6 процента будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано", — говорится в заявлении.Так, индексация затронет:Для этого в федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.С 1 января зарплаты врачей, педагогов, работников социальной сферы, культуры и лесных хозяйств, а также сотрудников МЧС, Росстандарта и Роспотребнадзора увеличили на 13,2 процента.

https://ria.ru/20250731/zarplata-2032497292.html

https://ria.ru/20250802/moskva-2032952089.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, общество