https://ria.ru/20250802/byudzhetnikov-2032964320.html
Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников
Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников - РИА Новости, 02.08.2025
Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников
В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:10:00+03:00
2025-08-02T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников, сообщается на сайте правительства. "С 1 октября 2025 года на 7,6 процента будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано", — говорится в заявлении.Так, индексация затронет:Для этого в федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.С 1 января зарплаты врачей, педагогов, работников социальной сферы, культуры и лесных хозяйств, а также сотрудников МЧС, Росстандарта и Роспотребнадзора увеличили на 13,2 процента.
https://ria.ru/20250731/zarplata-2032497292.html
https://ria.ru/20250802/moskva-2032952089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников
В РФ проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников на 7,6% с 1 октября