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Умер актер Виктор Бутов - РИА Новости, 02.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:24 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/butov-2032986783.html
Умер актер Виктор Бутов
Умер актер Виктор Бутов - РИА Новости, 02.08.2025
Умер актер Виктор Бутов
Актер театра и кино Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру". РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:24:00+03:00
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культура
владимирская область
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виктор бутов
новости культуры
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Актер театра и кино Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру". "Годы жизни 21.04.1953 - 01.08.2025", - указано на сайте. Бутов родился в 1953 году во Владимирской области. В 1974 году он окончил ГИТИС, с 1974 по 1976 годы был актёром Тбилисского ТЮЗа, а с 1976 года - Московского областного ТЮЗа. Также он играл эпизодические роли в кино, среди них такие фильмы, как "Битва трех королей", "Побег из тюрьмы", "Вторжение" и другие.
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владимирская область, виктор бут, гитис, виктор бутов, новости культуры
Культура, Владимирская область, Виктор Бут, ГИТИС, Виктор Бутов, Новости культуры
Умер актер Виктор Бутов

Актер театра и кино Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет

© Одесская киностудия (1981)Актер Виктор Бутов в фильме "Вторжение"
Актер Виктор Бутов в фильме Вторжение - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Одесская киностудия (1981)
Актер Виктор Бутов в фильме "Вторжение". Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Актер театра и кино Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру".
«
"Годы жизни 21.04.1953 - 01.08.2025", - указано на сайте.
Бутов родился в 1953 году во Владимирской области. В 1974 году он окончил ГИТИС, с 1974 по 1976 годы был актёром Тбилисского ТЮЗа, а с 1976 года - Московского областного ТЮЗа. Также он играл эпизодические роли в кино, среди них такие фильмы, как "Битва трех королей", "Побег из тюрьмы", "Вторжение" и другие.
 
КультураВладимирская областьВиктор БутГИТИСВиктор БутовНовости культуры
 
 
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