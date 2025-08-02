https://ria.ru/20250802/butov-2032986783.html

Умер актер Виктор Бутов

Умер актер Виктор Бутов - РИА Новости, 02.08.2025

Умер актер Виктор Бутов

Актер театра и кино Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру". РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:24:00+03:00

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2025-08-02T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Актер театра и кино Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру". "Годы жизни 21.04.1953 - 01.08.2025", - указано на сайте. Бутов родился в 1953 году во Владимирской области. В 1974 году он окончил ГИТИС, с 1974 по 1976 годы был актёром Тбилисского ТЮЗа, а с 1976 года - Московского областного ТЮЗа. Также он играл эпизодические роли в кино, среди них такие фильмы, как "Битва трех королей", "Побег из тюрьмы", "Вторжение" и другие.

владимирская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимирская область, виктор бут, гитис, виктор бутов, новости культуры