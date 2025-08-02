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Умер актер Виктор Бутов
Умер актер Виктор Бутов - РИА Новости, 02.08.2025
Умер актер Виктор Бутов
Актер театра и кино Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру". РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:24:00+03:00
2025-08-02T14:24:00+03:00
2025-08-02T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Актер театра и кино Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру". "Годы жизни 21.04.1953 - 01.08.2025", - указано на сайте. Бутов родился в 1953 году во Владимирской области. В 1974 году он окончил ГИТИС, с 1974 по 1976 годы был актёром Тбилисского ТЮЗа, а с 1976 года - Московского областного ТЮЗа. Также он играл эпизодические роли в кино, среди них такие фильмы, как "Битва трех королей", "Побег из тюрьмы", "Вторжение" и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Культура, Владимирская область, Виктор Бут, ГИТИС, Виктор Бутов, Новости культуры