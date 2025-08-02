https://ria.ru/20250802/butman-2032967640.html

Игорь Бутман заявил, что не планирует концерты в Европе и США

Игорь Бутман заявил, что не планирует концерты в Европе и США - РИА Новости, 02.08.2025

Игорь Бутман заявил, что не планирует концерты в Европе и США

Народный артист России, джазмен Игорь Бутман в интервью РИА Новости сообщил, что не планирует давать афишные концерты в Европе и США в ближайшее время, так как... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист России, джазмен Игорь Бутман в интервью РИА Новости сообщил, что не планирует давать афишные концерты в Европе и США в ближайшее время, так как поддерживает Россию и ее политический вектор. "Думаю, что мы не будем планировать афишные концерты в Америке и Европе в ближайшее время. Хотя, как говорится, никогда не говори никогда. Но на данный момент мы не принимаем предложения на афишные концерты на Западе. Я являюсь доверенным лицом президента России Владимира Владимировича Путина, согласен с политикой нашего государства. Мы будем и дальше продолжать заниматься творчеством, в будущем они поймут, что были неправы", - сказал он. В июне квартет Игоря Бутмана выступил в Русском доме в Риме. Концерт был организован совместно с постоянным представительством России при ФАО и других международных организаций в Риме. Также в рамках европейского тура концерты прошли в постоянном представительстве России при ООН в Женеве и в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Выступления были приурочены к международному Дню русского языка и ко Дню России. "Было несколько демаршей по поводу нашего выступления в штаб-квартире ЮНЕСКО в этом году, но даже те, кто протестовал против нас, в итоге пришли на наши концерты. Дипломаты из недружественных стран пришли послушать, как мы играем, хотя изначально представители этих стран призывали бойкотировать наш концерт. Несмотря ни на что было очень много зрителей, всем очень понравилось", - рассказал джазмен, комментируя летний европейский тур. По словам Бутмана, в этом году может состояться еще одно его выступление в Риме.

https://ria.ru/20250802/dzhaz-2032963673.html

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россия, рим, европа, игорь бутман, юнеско, фао, оон