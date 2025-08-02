Рейтинг@Mail.ru
Игорь Бутман планирует создать новый музыкальный перформанс - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:34 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/butman-2032965893.html
Игорь Бутман планирует создать новый музыкальный перформанс
Игорь Бутман планирует создать новый музыкальный перформанс - РИА Новости, 02.08.2025
Игорь Бутман планирует создать новый музыкальный перформанс
Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман рассказал в интервью РИА Новости о том, что планирует создать еще один музыкально-театральный перформанс, основой для... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:34:00+03:00
2025-08-02T10:34:00+03:00
культура
россия
москва
игорь бутман
александр бородин
максим горький
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9995eca5d93f2bae1c9f7482381ba529.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман рассказал в интервью РИА Новости о том, что планирует создать еще один музыкально-театральный перформанс, основой для которого послужат темы из оперы "Князь Игорь" и симфонии №2 ("Богатырской") композитора Александра Бородина и "Слово о полку Игореве". "В нашем репертуаре есть замечательная джазовая сюита, написанная Николаем Левиновским на музыку великого композитора Александра Бородина, которая называется "Русь". Я хочу представить эту композицию в поэтической, театральной декламации, соединить ее со "Словом о полку Игореве", - сказал он. В 2023 году Бутман представил музыкально-театральный перформанс "Джаз от первого лица" в Москве. Постановка основана на текстах историка джаза, автора сценария фильма "Джаз 100" Кирилла Мошкова. В перформансе собраны фрагменты из таких произведений, как "О музыке толстых" Максима Горького, "Музыка духовной нищеты" Виктора Городинского. В роли рассказчика выступил народный артист РФ Алексей Гуськов.
https://ria.ru/20250802/dzhaz-2032963673.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011842623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e180e8245cf08a8e92fd08fb2a5b133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, игорь бутман, александр бородин, максим горький
Культура, Россия, Москва, Игорь Бутман, Александр Бородин, Максим Горький
Игорь Бутман планирует создать новый музыкальный перформанс

Джазмен Бутман планирует создать еще один музыкально-театральный перформанс

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман рассказал в интервью РИА Новости о том, что планирует создать еще один музыкально-театральный перформанс, основой для которого послужат темы из оперы "Князь Игорь" и симфонии №2 ("Богатырской") композитора Александра Бородина и "Слово о полку Игореве".
"В нашем репертуаре есть замечательная джазовая сюита, написанная Николаем Левиновским на музыку великого композитора Александра Бородина, которая называется "Русь". Я хочу представить эту композицию в поэтической, театральной декламации, соединить ее со "Словом о полку Игореве", - сказал он.
В 2023 году Бутман представил музыкально-театральный перформанс "Джаз от первого лица" в Москве. Постановка основана на текстах историка джаза, автора сценария фильма "Джаз 100" Кирилла Мошкова. В перформансе собраны фрагменты из таких произведений, как "О музыке толстых" Максима Горького, "Музыка духовной нищеты" Виктора Городинского. В роли рассказчика выступил народный артист РФ Алексей Гуськов.
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Бутман назвал джаз амбициозным направлением для молодежи
Вчера, 10:02
 
КультураРоссияМоскваИгорь БутманАлександр БородинМаксим Горький
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала