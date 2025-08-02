https://ria.ru/20250802/butman-2032965893.html

Игорь Бутман планирует создать новый музыкальный перформанс

Игорь Бутман планирует создать новый музыкальный перформанс - РИА Новости, 02.08.2025

Игорь Бутман планирует создать новый музыкальный перформанс

Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман рассказал в интервью РИА Новости о том, что планирует создать еще один музыкально-театральный перформанс, основой для... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T10:34:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман рассказал в интервью РИА Новости о том, что планирует создать еще один музыкально-театральный перформанс, основой для которого послужат темы из оперы "Князь Игорь" и симфонии №2 ("Богатырской") композитора Александра Бородина и "Слово о полку Игореве". "В нашем репертуаре есть замечательная джазовая сюита, написанная Николаем Левиновским на музыку великого композитора Александра Бородина, которая называется "Русь". Я хочу представить эту композицию в поэтической, театральной декламации, соединить ее со "Словом о полку Игореве", - сказал он. В 2023 году Бутман представил музыкально-театральный перформанс "Джаз от первого лица" в Москве. Постановка основана на текстах историка джаза, автора сценария фильма "Джаз 100" Кирилла Мошкова. В перформансе собраны фрагменты из таких произведений, как "О музыке толстых" Максима Горького, "Музыка духовной нищеты" Виктора Городинского. В роли рассказчика выступил народный артист РФ Алексей Гуськов.

https://ria.ru/20250802/dzhaz-2032963673.html

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россия, москва, игорь бутман, александр бородин, максим горький