https://ria.ru/20250802/butman-2032965367.html

Игорь Бутман заявил, что готов к созданию джазового мюзикла

Игорь Бутман заявил, что готов к созданию джазового мюзикла - РИА Новости, 02.08.2025

Игорь Бутман заявил, что готов к созданию джазового мюзикла

Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман в интервью РИА Новости заявил, что не против создать джазовый мюзикл, музыкант готов к такому сотрудничеству в будущем. РИА Новости, 02.08.2025

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игорь бутман

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман в интервью РИА Новости заявил, что не против создать джазовый мюзикл, музыкант готов к такому сотрудничеству в будущем. "Джазовый мюзикл - это очень сложный жанр, не так просто это все сделать, но было бы хорошо сделать нечто подобное. Если будет время, то почему бы и нет? Написать мюзикл - это целое дело. Возможно, с кем-то посотрудничаем", - сказал он. Бутман отметил, что все идеи, которые они вместе с Московским джазовым оркестром реализуют, приходят естественным образом. "Спектакль с Алексеем Гуськовым тоже появился неожиданно. После появился интерес сделать "Петю и волка" в джазе. В этой постановке принимали участие и Константин Хабенский, и Виктор Добронравов, и Сергей Степанченко - все они такие разные, и сказка с каждым из них выглядит абсолютно по-разному. Мы активно работаем и все время ищем новые пути", - добавил музыкант.

https://ria.ru/20250802/butman-2032948644.html

https://ria.ru/20250802/dzhaz-2032963673.html

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россия, игорь бутман, алексей гуськов, константин хабенский