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Бутман дал оценку отмене концерта Гергиева в Италии - РИА Новости, 02.08.2025
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Культура
 
07:22 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/butman-2032948644.html
Бутман дал оценку отмене концерта Гергиева в Италии
Бутман дал оценку отмене концерта Гергиева в Италии - РИА Новости, 02.08.2025
Бутман дал оценку отмене концерта Гергиева в Италии
Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман в интервью РИА Новости оценил ситуацию с отменой концерта худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:22:00+03:00
2025-08-02T07:22:00+03:00
культура
италия
россия
рим
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман в интервью РИА Новости оценил ситуацию с отменой концерта худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия Гергиева в Италии, отметив, что в случившемся виноваты люди и организации, политически ангажированные и агрессивно настроенные против России. Дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. "С одной стороны, проще было бы сказать, что ему (Валерию Гергиеву - ред.) не стоило вообще соглашаться (выступать в Италии - ред.), зная ситуацию в мире. С другой стороны, трудно не согласиться поехать с концертом в Италию, когда ты видишь, какой к тебе интерес, когда есть желание эти тенденции "отмены" русской культуры разрушить. Конечно, это политическая подоплека, политические игры со стороны людей, которые агрессивно настроены против нашей страны - причем это сложилось исторически", - сказал РИА Новости Бутман. Он выразил сожаление в связи с отменой концерта Гергиева в Италии. По словам Бутмана, итальянские промоутеры "не дотерпели" и пошли на поводу у политически ангажированных организаций и людей. "Самое главное, что все они говорят, что хотят мира, но делают все, чтобы продолжался конфликт. Они делают все, чтобы не оценить, не понять, не услышать, не сказать: "Давайте не будем трогать искусство как разменную монету в политике. Оставьте в покое людей", - отметил музыкант. Бутман также предположил, что в случае, если бы визит Гергиева в Италию состоялся, то великому маэстро удалось бы донести определенные мысли до сознания Запада. "Но они не хотят слышать правду - нашу правду... Конечно, вся вина лежит на этих людях, которые говорят, что они хорошие, но на самом деле ведут всех к катастрофе", - добавил джазмен. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов, в свою очередь, заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
https://ria.ru/20250726/gergiev-2031477401.html
https://ria.ru/20250721/italija-2030483435.html
https://ria.ru/20250722/kontsert--2030563621.html
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италия, россия, рим, валерий гергиев, игорь бутман, алексей парамонов, мариинский театр, в мире, культура
Культура, Италия, Россия, Рим, Валерий Гергиев, Игорь Бутман, Алексей Парамонов, Мариинский театр, В мире, Культура
Бутман дал оценку отмене концерта Гергиева в Италии

Бутман: в отмене концерта Гергиева виноваты люди, настроенные против России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев
Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман в интервью РИА Новости оценил ситуацию с отменой концерта худрука Большого и Мариинского театров, маэстро Валерия Гергиева в Италии, отметив, что в случившемся виноваты люди и организации, политически ангажированные и агрессивно настроенные против России.
Дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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"С одной стороны, проще было бы сказать, что ему (Валерию Гергиеву - ред.) не стоило вообще соглашаться (выступать в Италии - ред.), зная ситуацию в мире. С другой стороны, трудно не согласиться поехать с концертом в Италию, когда ты видишь, какой к тебе интерес, когда есть желание эти тенденции "отмены" русской культуры разрушить. Конечно, это политическая подоплека, политические игры со стороны людей, которые агрессивно настроены против нашей страны - причем это сложилось исторически", - сказал РИА Новости Бутман.
Он выразил сожаление в связи с отменой концерта Гергиева в Италии. По словам Бутмана, итальянские промоутеры "не дотерпели" и пошли на поводу у политически ангажированных организаций и людей.
"Самое главное, что все они говорят, что хотят мира, но делают все, чтобы продолжался конфликт. Они делают все, чтобы не оценить, не понять, не услышать, не сказать: "Давайте не будем трогать искусство как разменную монету в политике. Оставьте в покое людей", - отметил музыкант.
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Бутман также предположил, что в случае, если бы визит Гергиева в Италию состоялся, то великому маэстро удалось бы донести определенные мысли до сознания Запада. "Но они не хотят слышать правду - нашу правду... Конечно, вся вина лежит на этих людях, которые говорят, что они хорошие, но на самом деле ведут всех к катастрофе", - добавил джазмен.
Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов, в свою очередь, заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
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КультураИталияРоссияРимВалерий ГергиевИгорь БутманАлексей ПарамоновМариинский театрВ миреКультура
 
 
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