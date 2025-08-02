https://ria.ru/20250802/butman-2032939924.html
Покинувшие Россию люди не понимают, что происходит в стране, заявил Бутман
Покинувшие Россию люди не понимают, что происходит в стране, заявил Бутман - РИА Новости, 02.08.2025
Покинувшие Россию люди не понимают, что происходит в стране, заявил Бутман
Люди, покинувшие Россию, уже не понимают, что происходит в стране, так как они отрицают даже хорошие события, которые протекают в жизни РФ, уверен народный... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T04:02:00+03:00
2025-08-02T04:02:00+03:00
2025-08-02T04:02:00+03:00
культура
россия
игорь бутман
культура
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Люди, покинувшие Россию, уже не понимают, что происходит в стране, так как они отрицают даже хорошие события, которые протекают в жизни РФ, уверен народный артист России, джазмен Игорь Бутман. "Конечно, это политическая подоплека, политические игры со стороны людей, которые агрессивно настроены против нашей страны - причем это сложилось исторически. Это и украинские организации, и наши люди, которые уехали из страны, которые в какой-то степени не приемлют все, что происходит в России. Они даже хорошего не приемлют - в этом-то вся и проблема", - сказал он в интервью РИА Новости. По мнению Бутмана, они не хотят слышать иное мнение и видеть точку зрения, отличную от позиции, продиктованной Западом. "Они хотят видеть только то, что совпадает с позицией наших оппонентов. Слышать наше видение, в том числе и музыкальное, и творческое, они не хотят, как и дать людям возможность понять, сколько красоты в этом мире, которую не нужно разрушать. Не они создали эту красоту, не те люди, которые пытаются все испортить", - добавил музыкант.
https://ria.ru/20250802/butman-2032936932.html
https://ria.ru/20250701/artisty-2026561976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, игорь бутман, культура
Культура, Россия, Игорь Бутман, Культура
Покинувшие Россию люди не понимают, что происходит в стране, заявил Бутман
Бутман: покинувшие Россию люди отрицают хорошие события в жизни России
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Люди, покинувшие Россию, уже не понимают, что происходит в стране, так как они отрицают даже хорошие события, которые протекают в жизни РФ, уверен народный артист России, джазмен Игорь Бутман.
"Конечно, это политическая подоплека, политические игры со стороны людей, которые агрессивно настроены против нашей страны - причем это сложилось исторически. Это и украинские организации, и наши люди, которые уехали из страны, которые в какой-то степени не приемлют все, что происходит в России. Они даже хорошего не приемлют - в этом-то вся и проблема", - сказал он в интервью РИА Новости.
По мнению Бутмана, они не хотят слышать иное мнение и видеть точку зрения, отличную от позиции, продиктованной Западом.
"Они хотят видеть только то, что совпадает с позицией наших оппонентов. Слышать наше видение, в том числе и музыкальное, и творческое, они не хотят, как и дать людям возможность понять, сколько красоты в этом мире, которую не нужно разрушать. Не они создали эту красоту, не те люди, которые пытаются все испортить", - добавил музыкант.