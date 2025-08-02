https://ria.ru/20250802/butman-2032936932.html

Бутман рассказал об уроке, который Запад преподал российским артистам

Бутман рассказал об уроке, который Запад преподал российским артистам - РИА Новости, 02.08.2025

Бутман рассказал об уроке, который Запад преподал российским артистам

Российские артисты извлекли все возможное и лучшее из урока, который был преподнесен Западом, в том числе из ситуации с давлением на русскую культуру и ее... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:41:00+03:00

2025-08-02T02:41:00+03:00

2025-08-02T04:41:00+03:00

культура

россия

америка

европа

игорь бутман

культура

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские артисты извлекли все возможное и лучшее из урока, который был преподнесен Западом, в том числе из ситуации с давлением на русскую культуру и ее "отменой" за рубежом, заявил в интервью РИА Новости народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман. "С абсолютной уверенностью можно сказать, что мы извлекли все возможное, все самое лучшее из этого урока (из ситуации с давлением со стороны западных стран - ред.). Мы открыли для себя новых артистов. У нас проходит огромное количество фестивалей. Государство и частные компании активно поддерживают наше искусство", - сказал он. Бутман отметил, что даже в такой сложной политической обстановке, которая царит в мире, России удалось остаться открытой страной. "Мы не закрыты от мира. Россия - не закрытая страна... Мне кажется, что эти события неплохо повлияли на нас, на наше сознание. Мы "открыли" для себя Америку и Европу еще раз. Это дало нам определенный стимул - мы поверили в свои силы. Благодаря нашим концертам, аудитории, правильному взаимодействию, мы поняли, что можем стать законодателями мод в музыке, особенно в джазе", - добавил джазмен.

https://ria.ru/20250606/butman-2021431737.html

https://rsport.ria.ru/20241010/rotenberg-1977309390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, америка, европа, игорь бутман, культура