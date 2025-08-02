https://ria.ru/20250802/britanija-2033029728.html

В Британии задержали пятого участника пропалестинской акции на базе ВВС

В Британии задержали пятого участника пропалестинской акции на базе ВВС - РИА Новости, 02.08.2025

В Британии задержали пятого участника пропалестинской акции на базе ВВС

Пятый человек был задержан в Великобритании в связи с акцией пропалестинского движения Palestine Action, в ходе которой активисты проникли на крупнейшую базу... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T20:50:00+03:00

2025-08-02T20:50:00+03:00

2025-08-02T20:50:00+03:00

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ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Пятый человек был задержан в Великобритании в связи с акцией пропалестинского движения Palestine Action, в ходе которой активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон и повредили два самолета, сообщает в субботу телеканал Sky News со ссылкой на контртеррористическую полицию. Ранее четыре человека были задержаны в связи с пропалестинской акцией на базе ВВС. Они обвиняются в сговоре с целью проникновения на охраняемую территорию и повреждения двух самолетов. Суд над ними отложили до 2027 года из-за перегруженности судебной системы. "Ещё одно задержание было произведено в связи с повреждением двух самолетов на базе Брайз-Нортон", - говорится в материале. Речь идет о 22-летнем мужчине, которого подозревают в совершении актов терроризма, подготовке или подстрекательстве к ним, передает Sky News. В настоящее время он находится под стражей в полиции. В конце июня активисты Palestine Action проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По заявлению движения, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. После этого власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.

https://ria.ru/20250620/aktivisty-2024223462.html

https://ria.ru/20250703/britanija-2026850877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, оксфордшир, кипр