В Британии задержали пятого участника пропалестинской акции на базе ВВС
Sky News: в Британии задержали пятого подозреваемого в повреждении самолетов ВВС
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Пятый человек был задержан в Великобритании в связи с акцией пропалестинского движения Palestine Action, в ходе которой активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон и повредили два самолета, сообщает в субботу телеканал Sky News со ссылкой на контртеррористическую полицию.
Ранее четыре человека были задержаны в связи с пропалестинской акцией на базе ВВС. Они обвиняются в сговоре с целью проникновения на охраняемую территорию и повреждения двух самолетов. Суд над ними отложили до 2027 года из-за перегруженности судебной системы.
«
"Ещё одно задержание было произведено в связи с повреждением двух самолетов на базе Брайз-Нортон", - говорится в материале.
Речь идет о 22-летнем мужчине, которого подозревают в совершении актов терроризма, подготовке или подстрекательстве к ним, передает Sky News. В настоящее время он находится под стражей в полиции.
В конце июня активисты Palestine Action проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По заявлению движения, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
После этого власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.