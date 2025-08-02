Рейтинг@Mail.ru
В Британии задержали пятого участника пропалестинской акции на базе ВВС - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/britanija-2033029728.html
В Британии задержали пятого участника пропалестинской акции на базе ВВС
В Британии задержали пятого участника пропалестинской акции на базе ВВС - РИА Новости, 02.08.2025
В Британии задержали пятого участника пропалестинской акции на базе ВВС
Пятый человек был задержан в Великобритании в связи с акцией пропалестинского движения Palestine Action, в ходе которой активисты проникли на крупнейшую базу... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T20:50:00+03:00
2025-08-02T20:50:00+03:00
в мире
великобритания
оксфордшир
кипр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg
ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Пятый человек был задержан в Великобритании в связи с акцией пропалестинского движения Palestine Action, в ходе которой активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон и повредили два самолета, сообщает в субботу телеканал Sky News со ссылкой на контртеррористическую полицию. Ранее четыре человека были задержаны в связи с пропалестинской акцией на базе ВВС. Они обвиняются в сговоре с целью проникновения на охраняемую территорию и повреждения двух самолетов. Суд над ними отложили до 2027 года из-за перегруженности судебной системы. "Ещё одно задержание было произведено в связи с повреждением двух самолетов на базе Брайз-Нортон", - говорится в материале. Речь идет о 22-летнем мужчине, которого подозревают в совершении актов терроризма, подготовке или подстрекательстве к ним, передает Sky News. В настоящее время он находится под стражей в полиции. В конце июня активисты Palestine Action проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По заявлению движения, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. После этого власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.
https://ria.ru/20250620/aktivisty-2024223462.html
https://ria.ru/20250703/britanija-2026850877.html
великобритания
оксфордшир
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8eea4590a0bbb28416c9726fbd0280b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, оксфордшир, кипр
В мире, Великобритания, Оксфордшир, Кипр
В Британии задержали пятого участника пропалестинской акции на базе ВВС

Sky News: в Британии задержали пятого подозреваемого в повреждении самолетов ВВС

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 2 авг – РИА Новости. Пятый человек был задержан в Великобритании в связи с акцией пропалестинского движения Palestine Action, в ходе которой активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон и повредили два самолета, сообщает в субботу телеканал Sky News со ссылкой на контртеррористическую полицию.
Ранее четыре человека были задержаны в связи с пропалестинской акцией на базе ВВС. Они обвиняются в сговоре с целью проникновения на охраняемую территорию и повреждения двух самолетов. Суд над ними отложили до 2027 года из-за перегруженности судебной системы.
Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску и повредили ломом два заправочных самолета ВВС Британии на базе Брайз-Нортон в Оксфордшре - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Пропалестинские активисты повредили два самолета ВВС Британии
20 июня, 14:22
«
"Ещё одно задержание было произведено в связи с повреждением двух самолетов на базе Брайз-Нортон", - говорится в материале.
Речь идет о 22-летнем мужчине, которого подозревают в совершении актов терроризма, подготовке или подстрекательстве к ним, передает Sky News. В настоящее время он находится под стражей в полиции.
В конце июня активисты Palestine Action проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По заявлению движения, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
После этого власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
СМИ: четырех человек обвинили в нанесении ущерба самолетам ВВС Британии
3 июля, 03:23
 
В миреВеликобританияОксфордширКипр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала