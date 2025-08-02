https://ria.ru/20250802/bpla-2033035720.html
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.08.2025
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T22:17:00+03:00
2025-08-02T22:17:00+03:00
2025-08-02T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в своем Telegram-канале. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250802/bpla-2033020181.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Губернатор Мельниченко: в Пензенской области ввели режим беспилотной опасности