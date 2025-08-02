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Расчеты БПЛА уничтожили две точки взлета украинских дронов у Григоровки
Расчеты БПЛА уничтожили две точки взлета украинских дронов у Григоровки - РИА Новости, 02.08.2025
Расчеты БПЛА уничтожили две точки взлета украинских дронов у Григоровки
Российские войска уничтожили два пункта управления дронов ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:38:00+03:00
2025-08-02T19:38:00+03:00
2025-08-02T20:17:00+03:00
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ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили два пункта управления дронов ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО."В ходе разведки лесопосадок в районе населенного пункта Григоровка подразделениями 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии было обнаружено место взлета и место укрытия расчета вражеского БПЛА "Баба-яга". Разведывательные данные были переданы артиллеристам подразделения, вследствие чего расчетом орудия "Нона-С" позиция противника была оперативно уничтожена", — рассказали там. За сутки на этом направлении украинские войска потеряли два таких пункта. "Вторую точку взлета вражеского БПЛА разведчики Южной группировки войск обнаружили непосредственно в момент взлета, после чего точным попаданием ударного БПЛА расчет вражеского беспилотника был уничтожен вместе с укрытием", — добавили в пресс-службе.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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безопасность, донбасс, южный военный округ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА уничтожили две точки взлета украинских дронов у Григоровки
Расчеты БПЛА Южной группировки уничтожили 2 пункта управления дронов ВСУ