https://ria.ru/20250802/bpla-2033020181.html

Расчеты БПЛА пресекли попытки ВСУ вести снабжение подразделений у Северска

Расчеты БПЛА пресекли попытки ВСУ вести снабжение подразделений у Северска - РИА Новости, 02.08.2025

Расчеты БПЛА пресекли попытки ВСУ вести снабжение подразделений у Северска

Расчеты БПЛА группировки войск "Юг" пресекают попытки ВСУ вести снабжение передовых подразделений у населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T19:18:00+03:00

2025-08-02T19:18:00+03:00

2025-08-02T19:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 2 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Юг" пресекают попытки ВСУ вести снабжение передовых подразделений у населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "В ходе ведения воздушной разведки в окрестностях населенного пункта Северск специалистами "Южной" группировки войск было обнаружено движение роботизированной платформы к позициям минометного расчета, вследствие чего была вскрыта непосредственно и сама позиция минометного расчета", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что с помощью ударного БПЛА российские бойцы уничтожили роботизированную платформу, с помощью которой артиллеристы противника получали боеприпасы и провизию.

https://ria.ru/20250802/vsu-2032980362.html

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безопасность, северск, донбасс, вооруженные силы украины, южный военный округ, происшествия