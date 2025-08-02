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Расчеты БПЛА пресекли попытки ВСУ вести снабжение подразделений у Северска
Расчеты БПЛА пресекли попытки ВСУ вести снабжение подразделений у Северска - РИА Новости, 02.08.2025
Расчеты БПЛА пресекли попытки ВСУ вести снабжение подразделений у Северска
Расчеты БПЛА группировки войск "Юг" пресекают попытки ВСУ вести снабжение передовых подразделений у населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:18:00+03:00
2025-08-02T19:18:00+03:00
2025-08-02T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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южный военный округ
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Юг" пресекают попытки ВСУ вести снабжение передовых подразделений у населенного пункта Северск, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "В ходе ведения воздушной разведки в окрестностях населенного пункта Северск специалистами "Южной" группировки войск было обнаружено движение роботизированной платформы к позициям минометного расчета, вследствие чего была вскрыта непосредственно и сама позиция минометного расчета", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что с помощью ударного БПЛА российские бойцы уничтожили роботизированную платформу, с помощью которой артиллеристы противника получали боеприпасы и провизию.
https://ria.ru/20250802/vsu-2032980362.html
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безопасность, северск, донбасс, вооруженные силы украины, южный военный округ, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Происшествия
Расчеты БПЛА пресекли попытки ВСУ вести снабжение подразделений у Северска
БПЛА группировки "Юг" пресекли попытки ВСУ вести снабжение в районе Северска