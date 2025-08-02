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Минобороны рассказало о сбитых над Белгородской и Курской областями БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025
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11:22 02.08.2025 (обновлено: 11:23 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/bpla-2032971793.html
Минобороны рассказало о сбитых над Белгородской и Курской областями БПЛА
Минобороны рассказало о сбитых над Белгородской и Курской областями БПЛА - РИА Новости, 02.08.2025
Минобороны рассказало о сбитых над Белгородской и Курской областями БПЛА
Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:22:00+03:00
2025-08-02T11:23:00+03:00
безопасность
россия
курская область
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Второго августа августа текущего года в период с 08.00 мск до 10.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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россия
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безопасность, россия, курская область
Безопасность, Россия, Курская область
Минобороны рассказало о сбитых над Белгородской и Курской областями БПЛА

МО РФ: ПВО уничтожила 5 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

© Фото : Правительство Курской областиПоследствия атаки украинских БПЛА
Последствия атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : Правительство Курской области
Последствия атаки украинских БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в субботу сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго августа августа текущего года в период с 08.00 мск до 10.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Самара - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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Вчера, 07:58
 
БезопасностьРоссияКурская область
 
 
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