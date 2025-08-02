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ПВО за ночь сбила 112 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 112 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025
ПВО за ночь сбила 112 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 112 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:40:00+03:00
2025-08-02T07:40:00+03:00
2025-08-02T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 112 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 августа до 4:40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Так, российские бойцы сбили:Также средства ПВО поразили 11 дронов над акваториями Черного и Азовского морей. В поселке Углеродовский в Ростовской области при атаке беспилотников загорелось одно из строений предприятия, погиб сотрудник, охранявший объект. В Куйбышевском районе Самары при падении обломков дрона загорелся дачный дом, погиб мужчина. В Пензе жертвой удара БПЛА стала местная жительница, еще двое пострадали. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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