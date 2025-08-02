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ПВО за ночь сбила 112 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025
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07:40 02.08.2025 (обновлено: 08:26 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/bpla-2032950463.html
ПВО за ночь сбила 112 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 112 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025
ПВО за ночь сбила 112 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 112 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:40:00+03:00
2025-08-02T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
воронежская область
ростовская область
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липецкая область
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 112 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 августа до 4:40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Так, российские бойцы сбили:Также средства ПВО поразили 11 дронов над акваториями Черного и Азовского морей. В поселке Углеродовский в Ростовской области при атаке беспилотников загорелось одно из строений предприятия, погиб сотрудник, охранявший объект. В Куйбышевском районе Самары при падении обломков дрона загорелся дачный дом, погиб мужчина. В Пензе жертвой удара БПЛА стала местная жительница, еще двое пострадали. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250725/kiev-2031168170.html
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безопасность, вооруженные силы украины, воронежская область, ростовская область, краснодарский край, липецкая область, рязанская область, пензенская область, республика крым, самарская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский край, Липецкая область, Рязанская область, Пензенская область, Республика Крым, Самарская область

ПВО за ночь сбила 112 украинских беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 112 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 августа до 4:40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Так, российские бойцы сбили:
Также средства ПВО поразили 11 дронов над акваториями Черного и Азовского морей.
В поселке Углеродовский в Ростовской области при атаке беспилотников загорелось одно из строений предприятия, погиб сотрудник, охранявший объект. В Куйбышевском районе Самары при падении обломков дрона загорелся дачный дом, погиб мужчина. В Пензе жертвой удара БПЛА стала местная жительница, еще двое пострадали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВоронежская областьРостовская областьКраснодарский крайЛипецкая областьРязанская областьПензенская областьРеспублика КрымСамарская область
 
 
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