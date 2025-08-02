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Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске

Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске - РИА Новости, 02.08.2025

Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске

БПЛА атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T06:05:00+03:00

2025-08-02T06:05:00+03:00

2025-08-02T07:08:00+03:00

новокуйбышевск

самарская область

происшествия

беспилотники

вячеслав федорищев

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. БПЛА атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Уважаемые жители Самарской области! Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы", - написал он.Губернатор отметил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Кроме того, в аэропорту "Курумоч" действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новокуйбышевск

самарская область

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новокуйбышевск, самарская область, происшествия, беспилотники, вячеслав федорищев, курумоч (аэропорт)