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Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске - РИА Новости, 02.08.2025
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06:05 02.08.2025 (обновлено: 07:08 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/bpla-2032944535.html
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске - РИА Новости, 02.08.2025
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске
БПЛА атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:05:00+03:00
2025-08-02T07:08:00+03:00
новокуйбышевск
самарская область
происшествия
беспилотники
вячеслав федорищев
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. БПЛА атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."Уважаемые жители Самарской области! Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы", - написал он.Губернатор отметил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Кроме того, в аэропорту "Курумоч" действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
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новокуйбышевск
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новокуйбышевск, самарская область, происшествия, беспилотники, вячеслав федорищев, курумоч (аэропорт)
Новокуйбышевск, Самарская область, Происшествия, Беспилотники, Вячеслав Федорищев, Курумоч (аэропорт)
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске

БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. БПЛА атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы", - написал он.
Губернатор отметил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Кроме того, в аэропорту "Курумоч" действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
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НовокуйбышевскСамарская областьПроисшествияБеспилотникиВячеслав ФедорищевКурумоч (аэропорт)
 
 
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