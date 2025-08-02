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При ударе БПЛА ВСУ по Горловке были повреждены три квартиры - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/bpl-2032950667.html
При ударе БПЛА ВСУ по Горловке были повреждены три квартиры
При ударе БПЛА ВСУ по Горловке были повреждены три квартиры - РИА Новости, 02.08.2025
При ударе БПЛА ВСУ по Горловке были повреждены три квартиры
Три квартиры повреждены в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:45:00+03:00
2025-08-02T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три квартиры повреждены в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) повреждены три квартиры", - говорится в сообщении Приходько. О пострадавших пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250802/penza-2032946991.html
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горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
При ударе БПЛА ВСУ по Горловке были повреждены три квартиры

Приходько: три квартиры повреждены при ударе БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три квартиры повреждены в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) повреждены три квартиры", - говорится в сообщении Приходько.
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О пострадавших пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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