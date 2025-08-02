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При ударе БПЛА ВСУ по Горловке были повреждены три квартиры

При ударе БПЛА ВСУ по Горловке были повреждены три квартиры - РИА Новости, 02.08.2025

При ударе БПЛА ВСУ по Горловке были повреждены три квартиры

Три квартиры повреждены в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:45:00+03:00

2025-08-02T07:45:00+03:00

2025-08-02T07:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три квартиры повреждены в результате удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) повреждены три квартиры", - говорится в сообщении Приходько. О пострадавших пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250802/penza-2032946991.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины