https://ria.ru/20250802/bojtsy-2032980929.html

Российский военный рассказал подробности освобождения Александро-Калиново

Российский военный рассказал подробности освобождения Александро-Калиново - РИА Новости, 02.08.2025

Российский военный рассказал подробности освобождения Александро-Калиново

Бойцы РФ застали врасплох ВСУ при освобождении Александро-Калиново в ДНР, войдя в населенный пункт с севера, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:14:00+03:00

2025-08-02T13:14:00+03:00

2025-08-02T14:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Бойцы РФ застали врасплох ВСУ при освобождении Александро-Калиново в ДНР, войдя в населенный пункт с севера, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ротор".Ранее в субботу Минобороны России сообщило об освобождении села Александро-Калиново в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск."Когда у нас уже открылась северная часть захода, и мы уже зашли с севера, так как те (ВСУ -ред.), кто там окопался, об этом не знали, произошел эффект неожиданности, и мы начали продвигаться большими группами, освобождать позицию за позицией и заходить в каждый дом, в каждый блиндаж и потихоньку уже выкуривать их (ВСУ - ред.) оттуда", - сказал "Ротор".По его словам, пришлось обходить населенный пункт с северной стороны, потому что в центре ВСУ успели подготовить рвы с насыпью в три метра и колючей проволокой, одновременно с этим выпуская в небо группы беспилотников.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские подразделения ВС РФ захватили пленных на константиновском направлении в районе населенного пункта Александро-Калиново, положение ВСУ там ухудшается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Освобождение Александро-Калиново в ДНР Минобороны России показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР 2025-08-02T13:14 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины