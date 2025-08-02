https://ria.ru/20250802/bespilotnik-2032954935.html

В Пензенской области сняли беспилотную опасность

В Пензенской области сняли беспилотную опасность - РИА Новости, 02.08.2025

В Пензенской области сняли беспилотную опасность

Беспилотная опасность снята в Пензенской области спустя более восьми часов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:45:00+03:00

2025-08-02T08:45:00+03:00

2025-08-02T08:45:00+03:00

пензенская область

олег мельниченко

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность снята в Пензенской области спустя более восьми часов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Режим беспилотной опасности ввели в регионе в 00.19 мск субботы, она продлилась более восьми часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250802/bespilotnik-2032943344.html

пензенская область

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2025

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пензенская область, олег мельниченко