https://ria.ru/20250802/bespilotnik-2032954935.html
В Пензенской области сняли беспилотную опасность
В Пензенской области сняли беспилотную опасность - РИА Новости, 02.08.2025
В Пензенской области сняли беспилотную опасность
Беспилотная опасность снята в Пензенской области спустя более восьми часов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:45:00+03:00
2025-08-02T08:45:00+03:00
2025-08-02T08:45:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность снята в Пензенской области спустя более восьми часов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Режим беспилотной опасности ввели в регионе в 00.19 мск субботы, она продлилась более восьми часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250802/bespilotnik-2032943344.html
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пензенская область, олег мельниченко
Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области сняли беспилотную опасность
Беспилотная опасность снята в Пензенской области спустя более восьми часов