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Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области
Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области - РИА Новости, 02.08.2025
Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области
Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области, пострадавших и повреждений жилых домов нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T05:29:00+03:00
2025-08-02T05:29:00+03:00
2025-08-02T05:32:00+03:00
происшествия
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области, пострадавших и повреждений жилых домов нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия", - написал глава региона. Малков отметил, что последствия устраняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области
Обломки БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области, жертв нет