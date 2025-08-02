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Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области

Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области - РИА Новости, 02.08.2025

Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области

Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области, пострадавших и повреждений жилых домов нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T05:29:00+03:00

2025-08-02T05:29:00+03:00

2025-08-02T05:32:00+03:00

происшествия

рязанская область

павел малков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Обломки сбитых БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области, пострадавших и повреждений жилых домов нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия", - написал глава региона. Малков отметил, что последствия устраняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязанская область

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Дарья Буймова

происшествия, рязанская область, павел малков