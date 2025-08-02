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Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам - РИА Новости, 02.08.2025
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17:38 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/banki-2033012184.html
Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам
Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам - РИА Новости, 02.08.2025
Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам
Российские банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:38:00+03:00
2025-08-02T17:38:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки - им нужно сбалансировать процентные доходы и расходы, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни". "Банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки, и им необходимо сбалансировать процентные доходы и расходы", - говорит руководитель продукта "Кредитный рейтинг" в "Сравни" Игорь Корчагин. Накануне аналитики "Выберу.ру" сообщали РИА Новости, что ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной. Так, по их данным, к середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках опустилась до 17,5%, по полугодовым -до 18%, по трехмесячным - до 18,8%. По сравнению с началом июня, когда ключевая ставка еще составляла 21%, доходность по вкладам снизилась на 0,9–1,5 процентных пункта. В то же время ставки по потребительским кредитам сохраняют высокие значения. В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта, указывали аналитики. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам

"Сравни": банки не снижают процентные ставки по кредитам из-за числа депозитов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки - им нужно сбалансировать процентные доходы и расходы, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни".
«
"Банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки, и им необходимо сбалансировать процентные доходы и расходы", - говорит руководитель продукта "Кредитный рейтинг" в "Сравни" Игорь Корчагин.
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Накануне аналитики "Выберу.ру" сообщали РИА Новости, что ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной.
Так, по их данным, к середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках опустилась до 17,5%, по полугодовым -до 18%, по трехмесячным - до 18,8%. По сравнению с началом июня, когда ключевая ставка еще составляла 21%, доходность по вкладам снизилась на 0,9–1,5 процентных пункта.
В то же время ставки по потребительским кредитам сохраняют высокие значения.
В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта, указывали аналитики.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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