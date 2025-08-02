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Автопробег "Ушаковские маршруты" пройдет от Москвы до Саранска - РИА Новости, 02.08.2025
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06:28 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/avtoprobeg-2032946045.html
Автопробег "Ушаковские маршруты" пройдет от Москвы до Саранска
Автопробег "Ушаковские маршруты" пройдет от Москвы до Саранска - РИА Новости, 02.08.2025
Автопробег "Ушаковские маршруты" пройдет от Москвы до Саранска
Паломнический автопробег "Ушаковские маршруты" от Москвы до Саранска через Ярославль, село Хопылево, Нижний Новгород, Темников, пройдет со 2 по 5 августа к... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:28:00+03:00
2025-08-02T06:28:00+03:00
москва
саранск
ярославль
федор ушаков
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Паломнический автопробег "Ушаковские маршруты" от Москвы до Саранска через Ярославль, село Хопылево, Нижний Новгород, Темников, пройдет со 2 по 5 августа к 280-летию святого адмирала Федора Ушакова, сообщили РИА Новости организаторы пробега - инициативная группа по строительству храма Ушакова в столице. Русская православная церковь отмечает день памяти святого праведного воина Федора Ушакова 5 августа. "Мы хотим связать воедино древние святыни, много значившие в земной жизни святого адмирала, и наш строящийся храм святого праведного воина Феодора Ушакова, который уже становится духовным центром севера Москвы. И, конечно, познакомить и объединить тысячи людей, которые придут на все запланированные мероприятия, каждое из которых станет важным духовным событием", - заявил автор идеи и организатор автопробега, глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве Дмитрий Шлопак. Как сообщили в инициативной группе, за 4 дня участники пробега преодолеют 1877 километров и посетят места, связанные с именем адмирала: Ярославль, деревню Хопылево, Нижний Новгород, Темников и Саранск. В каждом из городов состоятся торжественные мероприятия, прославляющие память Ушакова. Автопробег начнется 2 августа после литургии на территории строящегося храма имени Ушакова в Левобережном. В этот же день участники прибудут в Ярославль, где на набережной Волги у Речного вокзала будет открыт бюст адмирала. В церкви Богоявления-на-Острову в селе Хопылево Ярославской области, где крестили Ушакова, 3 августа после литургии пройдет крестный ход и возложение цветов к памятнику Ушакову и преподобному Феодору Санаксарскому. Там же в этот день состоится Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени Ушакова. В Нижнем Новгороде 4 августа пройдет праздничная литургия в Крестовоздвиженском женском монастыре. Инициативная группа передаст в дар Нижегородской митрополии икону Феодора Ушакова. В городе Темников участники пробега посетят парк имени Ушакова, где находится памятник адмиралу. На месте парка ранее был Спасо-Преображенский собор, где отпевали Ушакова, а потом захоронили в Рождество-Богородичном Санаксарском монастыре, рядом с которым в деревне Алексеевка в последние годы жил адмирал. Пробег завершится 5 августа в Саранске в кафедральном соборе Ушакова. "Выбрана символичная дата: 5 августа - день прославления праведного воина Феодора Ушакова. Раку с мощами святого флотоводца будут торжественно вносить адмиралы, участвовавшие в чине канонизации адмирала Ушакова, и особо почетные члены делегации", - сообщили в инициативной группе. Мероприятие проходит при поддержке Русской православной церкви, администрации президента РФ, Фонда Андрея Первозванного, попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в Хопылево, представителей делового сообщества.
https://ria.ru/20250630/ushakov-2026345170.html
https://ria.ru/20250429/moskva-2014042726.html
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москва, саранск, ярославль, федор ушаков, русская православная церковь, фонд андрея первозванного
Москва, Саранск, Ярославль, Федор Ушаков, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного
Автопробег "Ушаковские маршруты" пройдет от Москвы до Саранска

Автопробег от Москвы до Саранска пройдет в честь 280-летия адмирала Ушакова

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Саранска
Вид на центральную часть Саранска - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Паломнический автопробег "Ушаковские маршруты" от Москвы до Саранска через Ярославль, село Хопылево, Нижний Новгород, Темников, пройдет со 2 по 5 августа к 280-летию святого адмирала Федора Ушакова, сообщили РИА Новости организаторы пробега - инициативная группа по строительству храма Ушакова в столице.
Русская православная церковь отмечает день памяти святого праведного воина Федора Ушакова 5 августа.
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец
30 июня, 17:40
"Мы хотим связать воедино древние святыни, много значившие в земной жизни святого адмирала, и наш строящийся храм святого праведного воина Феодора Ушакова, который уже становится духовным центром севера Москвы. И, конечно, познакомить и объединить тысячи людей, которые придут на все запланированные мероприятия, каждое из которых станет важным духовным событием", - заявил автор идеи и организатор автопробега, глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве Дмитрий Шлопак.
Как сообщили в инициативной группе, за 4 дня участники пробега преодолеют 1877 километров и посетят места, связанные с именем адмирала: Ярославль, деревню Хопылево, Нижний Новгород, Темников и Саранск. В каждом из городов состоятся торжественные мероприятия, прославляющие память Ушакова.
Автопробег начнется 2 августа после литургии на территории строящегося храма имени Ушакова в Левобережном. В этот же день участники прибудут в Ярославль, где на набережной Волги у Речного вокзала будет открыт бюст адмирала.
В церкви Богоявления-на-Острову в селе Хопылево Ярославской области, где крестили Ушакова, 3 августа после литургии пройдет крестный ход и возложение цветов к памятнику Ушакову и преподобному Феодору Санаксарскому. Там же в этот день состоится Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени Ушакова.
Автопробег в рамках проекта Города-герои — города героев стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Москве стартовал автопробег "Города-герои — города героев"
29 апреля, 13:21
В Нижнем Новгороде 4 августа пройдет праздничная литургия в Крестовоздвиженском женском монастыре. Инициативная группа передаст в дар Нижегородской митрополии икону Феодора Ушакова. В городе Темников участники пробега посетят парк имени Ушакова, где находится памятник адмиралу. На месте парка ранее был Спасо-Преображенский собор, где отпевали Ушакова, а потом захоронили в Рождество-Богородичном Санаксарском монастыре, рядом с которым в деревне Алексеевка в последние годы жил адмирал.
Пробег завершится 5 августа в Саранске в кафедральном соборе Ушакова. "Выбрана символичная дата: 5 августа - день прославления праведного воина Феодора Ушакова. Раку с мощами святого флотоводца будут торжественно вносить адмиралы, участвовавшие в чине канонизации адмирала Ушакова, и особо почетные члены делегации", - сообщили в инициативной группе.
Мероприятие проходит при поддержке Русской православной церкви, администрации президента РФ, Фонда Андрея Первозванного, попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в Хопылево, представителей делового сообщества.
Федор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Для строящегося в Москве храма Федора Ушакова освятят крест
31 января, 00:29
 
МоскваСаранскЯрославльФедор УшаковРусская православная церковьФонд Андрея Первозванного
 
 
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