Автопробег "Ушаковские маршруты" пройдет от Москвы до Саранска
Автопробег от Москвы до Саранска пройдет в честь 280-летия адмирала Ушакова
Вид на центральную часть Саранска. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Паломнический автопробег "Ушаковские маршруты" от Москвы до Саранска через Ярославль, село Хопылево, Нижний Новгород, Темников, пройдет со 2 по 5 августа к 280-летию святого адмирала Федора Ушакова, сообщили РИА Новости организаторы пробега - инициативная группа по строительству храма Ушакова в столице.
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"Мы хотим связать воедино древние святыни, много значившие в земной жизни святого адмирала, и наш строящийся храм святого праведного воина Феодора Ушакова, который уже становится духовным центром севера Москвы. И, конечно, познакомить и объединить тысячи людей, которые придут на все запланированные мероприятия, каждое из которых станет важным духовным событием", - заявил автор идеи и организатор автопробега, глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Москве Дмитрий Шлопак.
Как сообщили в инициативной группе, за 4 дня участники пробега преодолеют 1877 километров и посетят места, связанные с именем адмирала: Ярославль, деревню Хопылево, Нижний Новгород, Темников и Саранск. В каждом из городов состоятся торжественные мероприятия, прославляющие память Ушакова.
Автопробег начнется 2 августа после литургии на территории строящегося храма имени Ушакова в Левобережном. В этот же день участники прибудут в Ярославль, где на набережной Волги у Речного вокзала будет открыт бюст адмирала.
В церкви Богоявления-на-Острову в селе Хопылево Ярославской области, где крестили Ушакова, 3 августа после литургии пройдет крестный ход и возложение цветов к памятнику Ушакову и преподобному Феодору Санаксарскому. Там же в этот день состоится Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени Ушакова.
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В Нижнем Новгороде 4 августа пройдет праздничная литургия в Крестовоздвиженском женском монастыре. Инициативная группа передаст в дар Нижегородской митрополии икону Феодора Ушакова. В городе Темников участники пробега посетят парк имени Ушакова, где находится памятник адмиралу. На месте парка ранее был Спасо-Преображенский собор, где отпевали Ушакова, а потом захоронили в Рождество-Богородичном Санаксарском монастыре, рядом с которым в деревне Алексеевка в последние годы жил адмирал.
Пробег завершится 5 августа в Саранске в кафедральном соборе Ушакова. "Выбрана символичная дата: 5 августа - день прославления праведного воина Феодора Ушакова. Раку с мощами святого флотоводца будут торжественно вносить адмиралы, участвовавшие в чине канонизации адмирала Ушакова, и особо почетные члены делегации", - сообщили в инициативной группе.
Мероприятие проходит при поддержке Русской православной церкви, администрации президента РФ, Фонда Андрея Первозванного, попечительского совета по восстановлению храмового комплекса в Хопылево, представителей делового сообщества.
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